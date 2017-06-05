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Оливье Жиру: моя цель - победа в чемпионате Англии

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру опроверг информацию, согласно которой он вернется во Франции.

"Я не очень хорошо отношусь к переходу во французские клубы и особенно в "Марсель". Мое будущее связано с АПЛ. У меня еще есть титулы, которые я хочу выиграть. Моя цель - победа в АПЛ", - цитирует Жиру Telefoot.
Теги: Жиру Арсенал
Сегодня, 00:16
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