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Рафинья может продлить контракт с "Барселоной"

"Барселона" собирается подписать новый контракт с полузащитником Рафиньей, сообщает Sport.

Сам бразилец также не против продлить сотрудничество. Ранее появилась информация о том, что игроком интересуются "Ливерпуль" и "Ювентус".
Теги: Рафинья Барселона
Сегодня, 01:19
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