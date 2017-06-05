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Джанлуиджи Доннарумма: в детстве я хотел стать теннисистом

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что в детстве не думал о карьере футболиста.

"В детстве я хотел стать теннисистом. Может быть, в другой жизни я смогу это сделать. Я уже играл в футбол, поэтому в следующий раз я бы хотел поиграть в теннис", - цитирует Доннарумму Football Italia.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 05:05
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