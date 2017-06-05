Данни объявил об уходе из "Зенита" - клуб не предложил новый контракт

Полузащитник "Зенита" Данни сообщил, что больше не будет играть в Санкт-Петербурге."С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из "Зенита". Я провёл девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти девять лет.Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание – это не конец, наоборот, это начало нового приключения", - написал 33-летний португалец в Инстаграме.