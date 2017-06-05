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Данни объявил об уходе из "Зенита" - клуб не предложил новый контракт

Полузащитник "Зенита" Данни сообщил, что больше не будет играть в Санкт-Петербурге.

"С глубокой грустью я вынужден сообщить о своём уходе из "Зенита". Я провёл девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт.

Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это! Благодарю игроков, тренеров и всех работников, с кем я разделил эти девять лет.

Я также благодарю всех людей, которых я здесь узнал, и которые были частью моей жизни в Петербурге. Желаю клубу удачи и много побед. Прощание – это не конец, наоборот, это начало нового приключения", - написал 33-летний португалец в Инстаграме.
Теги: Зенит Данни
Сегодня, 09:52
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21
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№21 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:26) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Давай в Ростов! На сезончик! 80 тысяч в месяц -ростов потянет.+премиальные.
Как раз от Нобоа избавились и Навас уходит.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№20 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 10:25) #
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online

Цитата: СуперШтангист
Отличная новость, теперь Дзюба будет вечным капитаном Зенита

как бы этот Дзюба в запас при Манчини не сел.
Регистрация: 2.03.2017
№19 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 10:22) #
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online

Мигель, спасибо тебе. Ты Игрок и Человек. Настоящий профессионал!

И что это будет за команда теперь?! Стержня нет. Нет ни того, вокруг кого можно строить игру, кто может повести за собой. Ни тех, кто за счет слаженных командных действий и взаимопонимания может добиваться результата.
Хочу ошибаться, но в следующем году с этим "набором" игроков в ЛЕ пробиться будет непросто.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016
№18 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 10:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С таким отношением к людям, умирающим на поле за зенитовскую "стрелку", "Зенит" никогда не станет суперклубом worried У нас никогда не будет своего Тотти, пока газпромовские воры будут рассматривать команду как свою игрушку. Прости, Кэп disappointed_relieved !
Регистрация: 1.11.2012
№17 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 10:18) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
а жаль,данька уже врос корнями в Питерскую землю.уже и детишки его делают первые шаги в футболе
Регистрация: 21.07.2011
№16 Написал: al12131 Москва (Сегодня, 10:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи парень! Потеря и для Питера и для чемпионата.
Регистрация: 30.08.2012
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:17) #
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online

Обратно в "Д"? Наколку восстанавливаем?
Регистрация: 3.03.2007
№14 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
кто сейчас лицо Зенита? легенда? суперстар? Зенит сейчас будет напоминать новую сборную России: кто там играет? а фиг знает.
надеюсь, это начало новой эпохи


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Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008
№13 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
ssskkkbbb,
Болею за Спартак, но уходу Данни очень расстроился.
Это тот редкий случай, когда очень сильно уважаешь своего "врага". Профессионал и Человечище!!! Такого игрока будет не хватать в РФПЛ! Могли бы и правда оставить на пару сезонов, а там и административная должность...Да и дети у него талантливые, могли бы гражданство получить и в сборную...Очень жаль!!!
Думаю, когда-нибудь станет главным тренером Зенита


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№12 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно куда теперь. Что имеет ввиду под "новым приключением". Китай?
Регистрация: 21.12.2010
№11 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо за все капитан.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№10 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:07) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Данни уважаю..По мне так странное решение,вряд ли от Манчини зависящее.Он же еще не видел команду!Вроде тащил по весне зинит один Данни и во как вышло...
Регистрация: 3.11.2016
№9 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:06) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Сомнительное решение, можно было подписать 1+1, для ротации и замены пригодился бы, а теперь ещё наверное и Кержакова попросят с вещичками, Кокориным везде у нас дорога, а Шлюба будет капитан


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№8 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:01) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Ну Хз еще года 2 мог бы приносить пользу клубу
Регистрация: 26.09.2006
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 10:01) #
  • +1
  •  (3)
online

Отличная новость, теперь Дзюба будет вечным капитаном Зенита
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (3)

Набоа берут, а от Данни избавляются
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 09:59) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Конец эпохи Данни.

Спасибо Мигель, ты тот человек, который никогда не был равнодушен к игре, честен перед болельщиками, и они тебе будут всегда благодарны за это.

Расти парней, ждем их в цветах Зенита!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№4 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 09:58) #
  • +6
  •  (6)

Пару лет он ещё бы смог играть и пользу приносить, а там могли бы и в структуру клуба пристроить, не последний человек в команде, а так...питерские истинные болелы конечно в печали!
Регистрация: 1.06.2017
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:56) #
  • +4
  •  (4)
online

спасибо за прекрасные годы!
по самоотдаче, совокупному мастерству - лучший!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:54) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Нобоа заместо Данни? confused
Очень спорно начал Сарсания, очень спорно
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: patron1925 Saint-Petersburg (Сегодня, 09:54) #
  • +5
  •  (5)
online

спасибо за игру и желание играть
Регистрация: 28.10.2016
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