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"Зенит" - Данни: спасибо, капитан!

"Зенит" попрощался с полузащитником Мигелем Данни, у которого закончился контракт.

"Данни - настоящая легенда клуба и входит в Аллею славы "Зенита", оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых. Футбольный клуб "Зенит" благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере.

За время карьеры в "Зените" Данни проявил невероятное мужество и силу воли — трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.

Игрок сборной Португалии по-настоящему стал своим в нашей стране: он один из тех редких иностранных игроков, кто выучил русский язык, у него и его супруги Петры здесь родилась дочка Эмили, а близнецы Бернарду и Франсишку с семи лет занимаются футболом в Академии "Зенита", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Данни
Сегодня, 10:57
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9
(1)
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:55) #
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online

Стандартная ситуация со стареющей звездой.
Играть еще хочет, но на прежнем уровне не может - травмы и возраст.

Хороший был игрок, украшал наш чемп.
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:47) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Классный игрок!


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№7 Написал: Команда Зенит. (Сегодня, 11:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
У Манчини не удосужились спросить нужен ли ему Данни или нет

Да уж наверное спросили, есть Жулиано,который моложе и играл не плохо, а при Дани явно теряется. Конечно жалко но нужны изменения.
Регистрация: 23.04.2017
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 11:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи тебе капитан- ты был настоящим лидером!
Регистрация: 17.05.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:22) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Прощай капитан, здравствуй капитан-свинья.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 11:14) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Cyки rage !!!
Регистрация: 1.11.2012
№3 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 11:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я расстроилась .Была уверена что Данни завершит карьеру в Зените ,а после продолжит работать в клубе. pensive
Регистрация: 15.06.2016
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 11:07) #
  • +1
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Как то это всё глупо получилось! Данни - ты легенда...,ты - лучшиий...! Мы не забудим....! но... в общем иди, иди давай отсюда! Издеваются!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 11:03) #
  • 0
  •  (6)
online

У Манчини не удосужились спросить нужен ли ему Данни или нет
Регистрация: 10.10.2013
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