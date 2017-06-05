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"Зенит" - Данни: спасибо, капитан!
"Зенит" попрощался с полузащитником Мигелем Данни, у которого закончился контракт.
"Данни - настоящая легенда клуба и входит в Аллею славы "Зенита", оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых. Футбольный клуб "Зенит" благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере.
За время карьеры в "Зените" Данни проявил невероятное мужество и силу воли — трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.
Игрок сборной Португалии по-настоящему стал своим в нашей стране: он один из тех редких иностранных игроков, кто выучил русский язык, у него и его супруги Петры здесь родилась дочка Эмили, а близнецы Бернарду и Франсишку с семи лет занимаются футболом в Академии "Зенита", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
"Данни - настоящая легенда клуба и входит в Аллею славы "Зенита", оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых. Футбольный клуб "Зенит" благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере.
За время карьеры в "Зените" Данни проявил невероятное мужество и силу воли — трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.
Игрок сборной Португалии по-настоящему стал своим в нашей стране: он один из тех редких иностранных игроков, кто выучил русский язык, у него и его супруги Петры здесь родилась дочка Эмили, а близнецы Бернарду и Франсишку с семи лет занимаются футболом в Академии "Зенита", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
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