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"Динамо" не проявляет предметной заинтересованности к Данни

Московское "Динамо" не проявляет интереса к бывшему полузащитнику команды Данни, сообщил исполнительный директор "бело-голубых" Евгений Кречетов.

"Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни – высококлассные игрок, тем более, он уже был в "Динамо".

Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет", - цитирует Кречетова "Р-Спорт".
Теги: Динамо Данни
Сегодня, 12:06
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(1)
№2 Написал: lisiitigr Самый красивый город в Мире (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
а должно?
Регистрация: 13.06.2010
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
если данни планирует получать более 2х лямов за сезон, то ему либо в кетай, либо в катар ехать теперь


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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