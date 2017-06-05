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"Динамо" не проявляет предметной заинтересованности к Данни
Московское "Динамо" не проявляет интереса к бывшему полузащитнику команды Данни, сообщил исполнительный директор "бело-голубых" Евгений Кречетов.
"Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни – высококлассные игрок, тем более, он уже был в "Динамо".
Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет", - цитирует Кречетова "Р-Спорт".
"Заинтересованность в игроке такого класса есть всегда, но здесь встает вопрос возможностей. Безусловно, Данни – высококлассные игрок, тем более, он уже был в "Динамо".
Но, скажем так, предметной заинтересованности к нему на сегодняшний день нет", - цитирует Кречетова "Р-Спорт".
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