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Наиль Измайлов официально вступил в должность вице-президента "Спартака"
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов приступил к выполнению новых обязанностей.
"На прошедшем совете директоров ФК "Спартак-Москва" было принято решение об изменении в его составе.
Вице-президент клуба Наиль Камильевич Измайлов занял пост заместителя председателя совета директоров. Он сменил на этой должности Александра Николаевича Жиркова", - сообщается на официальном сайте красно-белых.
"На прошедшем совете директоров ФК "Спартак-Москва" было принято решение об изменении в его составе.
Вице-президент клуба Наиль Камильевич Измайлов занял пост заместителя председателя совета директоров. Он сменил на этой должности Александра Николаевича Жиркова", - сообщается на официальном сайте красно-белых.
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