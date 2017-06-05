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Наиль Измайлов официально вступил в должность вице-президента "Спартака"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов приступил к выполнению новых обязанностей.

"На прошедшем совете директоров ФК "Спартак-Москва" было принято решение об изменении в его составе.

Вице-президент клуба Наиль Камильевич Измайлов занял пост заместителя председателя совета директоров. Он сменил на этой должности Александра Николаевича Жиркова", - сообщается на официальном сайте красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:13
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