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Сборная Чили прилетит в Москву 6 июня

Футболисты сборной Чили прилетят в Москву 6 июня, где продолжат подготовку к товарищескому матчу со сборной России, информирует официальный сайт РФС.

8 июня сборная Чили проведёт предыгровую тренировку на "ВЭБ Арене". Матч состоится 9 июня, начало игры - в 19:00 мск.
Теги: Сборная Чили
Сегодня, 15:43
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