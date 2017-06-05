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"Тосно" подписал хорватского форварда Анте Вукушича

Трудовой договор с "Тосно" подписал 26-летний хорватский нападающий Анте Вукушич. Соглашение рассчитано на 2 года, информирует официальный сайт клуба.

За свою игровую карьеру Вукушич выступал за "Хайдук" из Сплита, воспитанником которого является, итальянскую "Пескару", швейцарскую "Лозанну", бельгийский "Васланд-Беверен". До перехода в "Тосно" футболист принадлежал "Гройтер Фюрт", участнику второй бундеслиги Германии.

Также Анте Вукушич привлекался к играм в составе юношеских и молодежных сборных Хорватии, и дебютировал в составе национальной сборной.
Теги: Тосно Трансферы
Сегодня, 15:57
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№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:21) #
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Цитата: Saveger
Если он центральный нап, а не фланговый, то он очень мало забивает... не хочется просто так голословно вешать ярлык "дерьмо", но очень похоже на это

Все-таки, боюсь, Тосно не включится в чемпионскую гонку вот так вот сразу. Для начала надо бы закрепиться. И тут условные Тесаки вполне себе подойдут.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если он центральный нап, а не фланговый, то он очень мало забивает... не хочется просто так голословно вешать ярлык "дерьмо", но очень похоже на это
Регистрация: 16.03.2010
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