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"Тосно" подписал хорватского форварда Анте Вукушича
Трудовой договор с "Тосно" подписал 26-летний хорватский нападающий Анте Вукушич. Соглашение рассчитано на 2 года, информирует официальный сайт клуба.
За свою игровую карьеру Вукушич выступал за "Хайдук" из Сплита, воспитанником которого является, итальянскую "Пескару", швейцарскую "Лозанну", бельгийский "Васланд-Беверен". До перехода в "Тосно" футболист принадлежал "Гройтер Фюрт", участнику второй бундеслиги Германии.
Также Анте Вукушич привлекался к играм в составе юношеских и молодежных сборных Хорватии, и дебютировал в составе национальной сборной.
За свою игровую карьеру Вукушич выступал за "Хайдук" из Сплита, воспитанником которого является, итальянскую "Пескару", швейцарскую "Лозанну", бельгийский "Васланд-Беверен". До перехода в "Тосно" футболист принадлежал "Гройтер Фюрт", участнику второй бундеслиги Германии.
Также Анте Вукушич привлекался к играм в составе юношеских и молодежных сборных Хорватии, и дебютировал в составе национальной сборной.
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