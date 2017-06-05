Аксель Витсель: Данни, было очень приятно играть с тобой целых четыре года

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в своем Инстаграме пожелал удачи экс-одноклубнику Данни, который покинул питерский клуб."Брат, капитан, было очень приятно играть с тобой целых четыре года. Ты был мне действительно как брат. У тебя все будет хорошо. Крепко обнимаю", – написал Витсель.