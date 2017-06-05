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Аксель Витсель: Данни, было очень приятно играть с тобой целых четыре года

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель в своем Инстаграме пожелал удачи экс-одноклубнику Данни, который покинул питерский клуб.

"Брат, капитан, было очень приятно играть с тобой целых четыре года. Ты был мне действительно как брат. У тебя все будет хорошо. Крепко обнимаю", – написал Витсель.
Теги: Витсель Данни Зенит
Сегодня, 18:28
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:41) #
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два носовых платка использовал, да не три smiley
Регистрация: 7.12.2016
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