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Сборная России отправилась на стадион на матч с Венгрией

Сборная России выехала на стадион "Гроупама Арену" в Будапеште, где сегодня пройдет товарищеский матч против Венгрии, сообщает официальный твиттер национальной команды.

?Матч Венгрия – Россия начнется в 21.30 по московскому времени.
Теги: Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 20:11
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Это целая новость.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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