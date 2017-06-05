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Александр Бухаров и Федор Смолов - в старте сборной России на матч с Венгрией

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищескую встречу с командой Венгрии.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Зобнин, Глушаков, Головин, Смолов, Бухаров.

Запасные: Гилерме, Габулов, Кутепов, Шишкин, Камболов, Ерохин, Смольников, Алексей Миранчук, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз.
Теги: Сборная России Сборная Венгрии
Сегодня, 20:54
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№8 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
странная схема вообще у нас при том что ни напов ни защитников нормальных нет )) да и в чемпионате в такую схему мало кто играет
Регистрация: 26.07.2014
№7 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
Hitman,
Как тут Джикию не вспомнить в матче с "Арсеналом"? smile
Регистрация: 12.05.2017
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 21:09) #
  • -1
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online

кошмар.... disappointed
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
На сборную наср.ть... хоть будут там все спартаковцы играть! Извините, если кого обидел... Просто нет в России футбола и руководство всё для этого делает, чтобы так и было....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и зачем опять этот косипор Васин?
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Самедов умрет через 20 минут,не его позиция.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:57) #
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  •  (3)
online

Цитата: Кепончег УЕФА
два седовласых мужика по краям напрягают...

Так их на один тайм и выпустили.
Чтобы кровь не застоялась.
И ещё кое-что. blush
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
два седовласых мужика по краям напрягают...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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