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Джуджак сыграет против сборной России с первых минут

Стал известен стартовый состав сборной Венгрии на товарищескую встречу с командой России.

Венгрия: Гулачи – Беше, Ланг, Кадар, Хандья-Маркврат, Надь, Джуджак, Кальмар, Штибер, Эппель.
Теги: Сборная Венгрии Сборная России
Сегодня, 20:55
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
мадьярам удачи!
Регистрация: 16.03.2010
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