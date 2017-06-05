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"Селтик" намерен подписать Сердара Азмуна

"Селтик" интересуется форвардом "Ростова" Сердаром Азмуном, сообщает The Sun.

Отмечается, что 22-летний иранец может присоединиться к 48-кратному чемпиону Шотландии в случае ухода основного форварда команды Муссы Дембеле.
Теги: Азмун Ростов Селтик Трансферы
Сегодня, 21:51
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:14) #
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online

Это будет потеря для РФПЛ
Регистрация: 10.10.2013
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