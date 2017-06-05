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Сборная России в гостях разгромила команду Венгрии

В товарищеском матче в Будапеште сборная Венгрии на своем поле уступила команде России - 0:3.

Товарищеский матч

Венгрия - Россия 0:3

Голы: Смолов, 21, Ланг, 39 (авт.), Полоз, 90+2

Венгрия: Гулачи – Беше, Ланг, Кадар, Хандья-Маркврат, Надь, Джуджак, (Салаи, 83), Кальмар, Штибер, Эппель, (Кляйнхайслер, 80).

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, (Тарасов, 90+2), Самедов, (Смольников, 87), Зобнин, (Ерохин, 37), Глушаков, Головин, Смолов, (Миранчук, 86), Бухаров, (Полоз, 72).

Предупреждения: Ерохин, 56, Маркварт, 77, Кляйнхайслер, 88
Теги: Сборная Венгрии Сборная России
Вчера, 23:25
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№33 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 00:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
vvSpartak,
Кто будет на воротах?


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№32 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mahoylich
Очень переживаю за позицию воротчика, очень.

пару лет я думаю нет повада для тревоги


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№31 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень переживаю за позицию воротчика, очень.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№30 Написал: vvSpartak (Сегодня, 00:03) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
разгромила сильно сказано, здоровья Роману!


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№29 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 00:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рукожоп - сказочное говно. А вместо Кудряша надо было Чернова. Кстати, Васина - тоже в распил, он сам в себя не верит, этот гр*** голубой пельмен - Васина - убил. Гнида питерастичная


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№28 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:59) #
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Цитата: Antip7
Выделить можно Джикию, Смолова, Полоза и Жиркова

Смолов забил классно. Мастер Федя.
Регистрация: 28.05.2014
№27 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:55) #
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Ну, наконец-то хуже наших в Европе сыскали. P.S. А по делу, все-таки Черчес чего-таки своего сборной привил. Теперь она эдакий Терек, действует из-под тишка, из засады.
Регистрация: 12.11.2007
№26 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1
э не груби

... А то Муталип Алибеков оскорбится! Или Хетаг Хосонов... Пончо, говорят , таджики вам придумали новый клубный гимн? "" И-а, ишак молодой... Брюхо набито едо-ой... Как хорошо-о! smile


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№25 Написал: filin89 Коми Африка (Вчера, 23:53) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
С победой. Хотя сыграли, конечно, так себе.. Надеюсь у Зобнина все обойдется, нелепая травма, скорейшего ему выздоровления. Ну и Акинфеев, опять Бартеза "включил"... Хороший, ведь, кипер, но вечно какую нибудь хepню выкинет..
Регистрация: 21.03.2011
№24 Написал: Antip7 (Вчера, 23:53) #
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online

Цитата: SPV
Цитата: dreamcatcher
Огорчает то что в воротах по прежнему стоит рекордсмен.

Дай бог чтобы наш грузин зачищал за ним вовремя laughing


Так может игроков не хватить..

А в целом нормально, первый тайм, вроде, - отбегали, второй -отстояли.. чего еще? Ну да, травма на ровном месте, но Зобнина есть кем заменить. Страшно, что теперь из - за этой травмы остальные сборники будут бояться за сборную играть, как Чуба.

Выделить можно Джикию, Смолова, Полоза и Жиркова
Регистрация: 29.08.2016
№23 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: baden69
УГОРЩИНА - РОССИЯ 0 - 3. Такое впечатление, что нужен был соперник, которого мы можем обыграть, а не проверить свои силы.
Счет хороший, но.... Осталось очень много но...

Какая проверка сил? Меняются игроки, меняются тренеры с сумасшедшей скоростью, а игра одна и та же. Медленная, вязкая, с кучей брака и борьбы. А комментаторы по шаблону бубнят:" тяжелая игра под огромными нагрузками" Это не нагрузки. Это футбол у нас медленный априори.
Вон Бух вью даёт. Тяжёлая игра под нагрузками, ноги вялые, первая игра и они оказывается только в тонус входят! Ахаха)))) Это же пиз@дец!
Регистрация: 28.01.2016
№22 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dreamcatcher
Огорчает то что в воротах по прежнему стоит рекордсмен.

Дай бог чтобы наш грузин зачищал за ним вовремя laughing
Регистрация: 2.02.2012
№21 Написал: Antip7 (Вчера, 23:46) #
  • 0
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online

Цитата: baden69
УГОРЩИНА - РОССИЯ 0 - 3. Такое впечатление, что нужен был соперник, которого мы можем обыграть, а не проверить свои силы.
Счет хороший, но.... Осталось очень много но...

Через полнедели проверим
Регистрация: 29.08.2016
№20 Написал: dreamcatcher (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: SPV
Дзичковский на Матче сказал, что может Зобнин и отскочит от крестов, есть шансы

Хорошая новость.
Огорчает то что в воротах по прежнему стоит рекордсмен. Опять он бабочку пустил. Вот вы хоть что говорите, он себя обязательно покажет.)
Я уверен, что страна еще будет плеваться. И на КК и на ЧМ.
Регистрация: 28.05.2014
№19 Написал: baden69 (Вчера, 23:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
УГОРЩИНА - РОССИЯ 0 - 3. Такое впечатление, что нужен был соперник, которого мы можем обыграть, а не проверить свои силы.
Счет хороший, но.... Осталось очень много но...
Регистрация: 31.08.2010
№18 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:42) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Opioman
Миранчука в основу и Головин поглубже.

Кстати - ДА.


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№17 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзичковский на Матче сказал, что может Зобнин и отскочит от крестов, есть шансы
Регистрация: 2.02.2012
№16 Написал: yuri спб (Вчера, 23:36) #
  • 0
  •  (4)

Какая -никакая, а самоотдача есть. Но Смолов мог бы переключаться на пас иногда, но это был бы Аршавмн уже.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№15 Написал: Opioman СПб (Вчера, 23:36) #
  • +1
  •  (3)

состав похож на оптимальный.

Если с Зобниным что-то серьезное, то Миранчука в основу и Головин поглубже.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№14 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
сосни xуйца, чучело

Рекомендуешь? Опробовал уже, театрал? Эк вы, ишаки, шустрые насчет тунца лососнуть... Стаж! Профи! laughing


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№13 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Вчера, 23:35) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мда...
Да у нас в стане с футбол вообще шик! Каждый год и каждый сбор даже - новые игроки сборной. Прям россыпь игроков уровня сборной в стране. Любая большая футбольная федерация позавидует. У них такого нет. Вылетит футболист сборной и потеря колоссального масштаба. А у нас игроков на 3-4 состава. Ну и тренеров тоже куча))))
Зы: от обороны с венграми играть... Супер! С Чили будем атаку тренировать, да? Ой, мля.... Короче, в такой футбол и будем играть при любом сопернике. Хоть с любителями, хоть с чемпионами мира.
Регистрация: 28.01.2016
№12 Написал: vlees1 (Вчера, 23:34) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
-Invader-,
э не груби joy
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: -Invader- Invader (Вчера, 23:34) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Rex Ultima,
сосни xуйца, чучело
Регистрация: 12.05.2017
№10 Написал: Volodia379 (Вчера, 23:32) #
  • 0
  •  (4)

Игра не впечатлила хотя и не ждал лучше зато впечатлил счет! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: vlees1 (Вчера, 23:31) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rex Ultima
Что делал в воротах сборной МОЕЙ страны этот криворукий гомосек-очкодыр?!
Не умеешь играть, падла - не занимай место, педофил!

хз joy
Регистрация: 13.05.2017
№8 Написал: rwspartach Россия (Вчера, 23:31) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Убогая игра,а счёт хороший.Видимо венгры совсем мёртвые - даже хуже нашей сбродной.Надеюсь с Зобниным и Джикией всё не сильно страшно.
Регистрация: 1.12.2014
№7 Написал: Rex Ultima (Вчера, 23:30) #
  • -13
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что делал в воротах сборной МОЕЙ страны этот криворукий гомосек-очкодыр?!
Не умеешь играть, падла - не занимай место, педофил!


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№6 Написал: vlees1 (Вчера, 23:30) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не понимаю тех кто ждет супер игры от нашей сборной,победили и на том спасибо)
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Венгры совсем нулевые. Для меня победа с горчинкой. Потеря Зобнина для Спартака существенна. Каррере еще головная боль каким россияниным позицию закрывать.
Регистрация: 21.12.2010
№4 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:28) #
  • +3
  •  (3)

Обидно в таких играх ломаться.... Венгры никакущие.... С Успехом!
Регистрация: 28.12.2015
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