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Евгений Коноплянка будет оштрафован на крупную сумму

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель сообщил, что полузащитнику Евгению Коноплянке будет выписан денежный штраф за открытую критику главного тренера команды Маркуса Вайнцирля.

"Коноплянка будет оштрафован на крупную сумму", - цитирует Хайделя Bild.
Теги: Коноплянка Шальке
Сегодня, 01:09
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