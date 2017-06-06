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Валерий Рейнгольд: сборная России произвела приятное впечатление, команда полностью выполнила установку главного тренера
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Венгрии (3:0).
- Об игре:
На поле я видел только одну команду - нашу. Этому я немного удивлён, откровенно говоря. Всегда уважал сборную Венгрии, но сейчас она уже не та. Наши были сильнее на голову, при этом играли на чужом поле и выиграли с крупным счётом. Сборная России произвела приятное впечатление, команда полностью выполнила установку главного тренера. Прекрасный мяч забил Фёдор Смолов, просто красавец! Разобрался, этот мяч - полностью его. Не стоит делать далеко идущих выводов по матчу с венграми, но увиденное мне понравилось. Не могу сказать, что сыграли прекрасно, но проявили себя достойно.
- О дебюте за сборную России Георгия Джикии:
Из пустых ворот выбил мяч, выручил сборную, и в целом показал хорошую игру. Но серьёзную нагрузку, как мне кажется, сборная не получила ввиду игры соперника. Мы смотрелись сильнее во всех аспектах. Мы грамотно сыграли в середине поля и надёжно в обороне, но напора и натиска со стороны соперника большого и не было. Это проблема венгров, а наши показали себя в этих условиях с самой лучшей стороны. Кто-то сыграли лучше, кто-то хуже, но командную игру мы показали приличную, доказали, что можем надёжно сыграть в обороне, допустив полтора момента за 90 минут. Мы в целом были сильнее соперника благодаря настроению, на всех позициях мы выглядели чуть-чуть посильнее. Отсюда и разгромная победа.
- О травме Романа Зобнина:
Три раза пересматривал момент с повреждением Романа, он очень неудачно подвернул ногу. Боюсь, как бы речь не шла о разрыве крестообразных связок... Не дай Бог, это шесть, а то и больше месяцев. Из самых лучших вариантов - травма мениска, хотя и это тоже очень тяжёлое повреждение. "Кресты" - очень тяжёлая травма. Роман только-только проявил себя, а сейчас ему грозит вылет минимум на полгода... Потом нужно будет ещё месяца два восстанавливаться, набирать форму... Это наиболее худший вариант развития событий. Желаю Роману большого здоровья, думаю, ко мне присоединяться все болельщики, вне зависимости от клубных пристрастий. Жалко парня, откровенно говоря, очень жалко... Просто на ровном месте...
- Об игре:
На поле я видел только одну команду - нашу. Этому я немного удивлён, откровенно говоря. Всегда уважал сборную Венгрии, но сейчас она уже не та. Наши были сильнее на голову, при этом играли на чужом поле и выиграли с крупным счётом. Сборная России произвела приятное впечатление, команда полностью выполнила установку главного тренера. Прекрасный мяч забил Фёдор Смолов, просто красавец! Разобрался, этот мяч - полностью его. Не стоит делать далеко идущих выводов по матчу с венграми, но увиденное мне понравилось. Не могу сказать, что сыграли прекрасно, но проявили себя достойно.
- О дебюте за сборную России Георгия Джикии:
Из пустых ворот выбил мяч, выручил сборную, и в целом показал хорошую игру. Но серьёзную нагрузку, как мне кажется, сборная не получила ввиду игры соперника. Мы смотрелись сильнее во всех аспектах. Мы грамотно сыграли в середине поля и надёжно в обороне, но напора и натиска со стороны соперника большого и не было. Это проблема венгров, а наши показали себя в этих условиях с самой лучшей стороны. Кто-то сыграли лучше, кто-то хуже, но командную игру мы показали приличную, доказали, что можем надёжно сыграть в обороне, допустив полтора момента за 90 минут. Мы в целом были сильнее соперника благодаря настроению, на всех позициях мы выглядели чуть-чуть посильнее. Отсюда и разгромная победа.
- О травме Романа Зобнина:
Три раза пересматривал момент с повреждением Романа, он очень неудачно подвернул ногу. Боюсь, как бы речь не шла о разрыве крестообразных связок... Не дай Бог, это шесть, а то и больше месяцев. Из самых лучших вариантов - травма мениска, хотя и это тоже очень тяжёлое повреждение. "Кресты" - очень тяжёлая травма. Роман только-только проявил себя, а сейчас ему грозит вылет минимум на полгода... Потом нужно будет ещё месяца два восстанавливаться, набирать форму... Это наиболее худший вариант развития событий. Желаю Роману большого здоровья, думаю, ко мне присоединяться все болельщики, вне зависимости от клубных пристрастий. Жалко парня, откровенно говоря, очень жалко... Просто на ровном месте...
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