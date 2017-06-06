Воспитанник "Локомотива" Георгий Бурнаш проходит просмотр в "Амкаре"

Защитник Георгий Бурнаш находится на просмотре в пермском "Амкаре", сообщил источник, знакомый с ситуацией.23-летний футболист является воспитанником московского "Локомотива". Прошедший сезон футболист провел в составе воронежского "Факела", приняв участие в 26 матчах первенства ФНЛ."Ожидается, что в нынешнее межсезонье "Амкар" будет смотреть достаточно большое количество новичков. И особенно это относится к игрокам обороны. Достаточно изучить статистику пермяков по пропущенным мячам в весенней части чемпионата, чтобы понять, что у тренерского штаба есть вопросы к тем защитникам, которые заканчивали чемпионат", - заявил источник.