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Воспитанник "Локомотива" Георгий Бурнаш проходит просмотр в "Амкаре"

Защитник Георгий Бурнаш находится на просмотре в пермском "Амкаре", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

23-летний футболист является воспитанником московского "Локомотива". Прошедший сезон футболист провел в составе воронежского "Факела", приняв участие в 26 матчах первенства ФНЛ.

"Ожидается, что в нынешнее межсезонье "Амкар" будет смотреть достаточно большое количество новичков. И особенно это относится к игрокам обороны. Достаточно изучить статистику пермяков по пропущенным мячам в весенней части чемпионата, чтобы понять, что у тренерского штаба есть вопросы к тем защитникам, которые заканчивали чемпионат", - заявил источник.

Р-Спорт
Теги: Амкар Трансферы
Сегодня, 10:37
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