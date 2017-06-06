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Евгений Коноплянка: я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка заявил, что не хочет оставаться в команде, в которой он не получает игровой практики.

"Я готов покинуть любую команду, где я не играю. Даже если бы это была "Барселона". Неважно, какая это будет команда. Готов пойти куда угодно, главное играть.

Я бы ни за что не покинул "Севилью", если бы знал, что иду в такую яму. Для меня сейчас это яма. Если тренер остается, то я 100% ухожу", – цитирует Коноплянку Tribuna.
Теги: Коноплянка Шальке
Сегодня, 12:53
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(3)
№9 Написал: al12131 Москва (Сегодня, 13:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так футболист то ты только в Укропии, а больше ты нах нигде не нужен. Вали на родину, в АТО без тебя скучают. Поскачи там, может словишь чего нибудь.
Регистрация: 30.08.2012
№8 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 13:27) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Савелий
И этого весь мир обидел.... Да что же за напасть на "гарных" хлопцев...((

это все ЕГО рука smile
Регистрация: 18.03.2017
№7 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:25) #
  • +4
  •  (6)

И этого весь мир обидел.... Да что же за напасть на "гарных" хлопцев...((
Регистрация: 28.12.2015
№6 Написал: Katraps Chelyabinsk (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Команда Волынь ждёт тебя.
Регистрация: 27.03.2011
№5 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 13:14) #
  • +5
  •  (7)
online

Офигел! Плюнул и в руководство и в партнёров и в болельщиков!
Регистрация: 1.06.2017
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да ты и сам - днище. Понтов - море, а даже в сборной - тебя на поле не видно! Полный аналог нашего Кокорина, такое же понтующееся говно


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Бавария»
Тебя надо на Harz IV посадить, а не в яму! smile И вообще, кто дал слово бендеровцу?


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:00) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
саботер


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: casabl (Сегодня, 13:00) #
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  •  (5)

У нас в пердиве будешь иметь 100% попадание в состав. Вэлкам!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
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