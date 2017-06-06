Лучано Спаллетти: мы пожали руки с руководством "Интера"

Бывший главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти рассказал, что будет работать в "Интере"."Все согласовано, мы пожали руки. Мы люди старой закалки, если пожали руки, значит, договорились.Будет пресс-конференция, после чего решим остальные необходимые вопросы", – цитирует Спаллетти Football Italia.