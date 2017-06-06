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Лучано Спаллетти: мы пожали руки с руководством "Интера"

Бывший главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти рассказал, что будет работать в "Интере".

"Все согласовано, мы пожали руки. Мы люди старой закалки, если пожали руки, значит, договорились.

Будет пресс-конференция, после чего решим остальные необходимые вопросы", – цитирует Спаллетти Football Italia.
Теги: Спаллетти Интер
Сегодня, 13:31
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:42) #
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поздравляю Спала с назначением!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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