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Александр Ярдошвили: если у Зобнина частичное повреждение связок, то операция не потребуется

Спортивный врач Александр Ярдошвили прокомментировал информацию о травме полузащитника сборной России Романа Зобнина.

"Очень жаль Романа Зобнина. Что же так не везёт-то? Хороший парень, сезон великолепный провёл… В таких случаях всегда делают три вещи, после которых уже можно делать какие-то выводы. Первое – осмотр травмы в первые минуты и наблюдение в первые часы. Доктор определяет возможный характер травмы, и затем через промежуток времени, обычно через день, делается МРТ.

Третье – клиника, то есть отслеживание симптомов на следующий день. Итого три фактора: состояние сразу после получения травмы, МРТ и дальнейшие симптомы. На основании этих трёх факторов ставят диагноз. Но поскольку я ни одного, ни другого, ни третьего результата не знаю, ничего не могу сказать о сроках. Я просто пояснил, как проходит диагностирование: стадии и сроки.

Это может быть частичное повреждение, тогда назначается лечение, но сроки восстановления заранее определить невозможно – слишком много степеней повреждения. Или это разрыв, тогда само не срастётся, и нужна операция. Это полгода.

Если диагноз не подтвердится, есть теоретическая вероятность, что Зобнин сыграет на Кубке конфедераций. Если диагноз подтвердится хоть в какой-то степени – тогда нет.

Если Зобнин, как вы сказали, летит в Рим, значит, решение будут принимать совместно с профессором Марьяни, это блестящий хирург, у которого лечатся многие наши футболисты. Будем надеяться, что операция не понадобится", - цитирует Ярдошвили "Чемпионат".
Теги: Зобнин
Сегодня, 14:10
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:08) #
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Дай бог,чтобы операция не понадобилась,но Кубок надо пропускать без вариантов!
Регистрация: 20.03.2017
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