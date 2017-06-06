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Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку

Футболист "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, который получивший серьезную травму колена в товарищеском матче с командой Венгрии, поблагодарил болельщикам за поддержку.

У Зобнина предварительно диагностировано повреждение передней крестообразной связки и внутренней боковой связки колена. В среду игрок отправится в Рим на медобследование.

"Огромное спасибо всем вам за поддержку! Всё будет хорошо", - передает слова Зобнина твиттер сборной России.
Теги: Зобнин
Сегодня, 14:54
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№1 Написал: kruga (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
ты сам выздоравливай


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
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