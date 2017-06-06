Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку

Футболист "Спартака" и сборной России Роман Зобнин, который получивший серьезную травму колена в товарищеском матче с командой Венгрии, поблагодарил болельщикам за поддержку.У Зобнина предварительно диагностировано повреждение передней крестообразной связки и внутренней боковой связки колена. В среду игрок отправится в Рим на медобследование."Огромное спасибо всем вам за поддержку! Всё будет хорошо", - передает слова Зобнина твиттер сборной России.