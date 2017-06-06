Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Маслов: сборная России оставила плачевное впечатление

Бывший футболист московского "Динамо" и сборной СССР Валерий Маслов прокомментировал вчерашнюю игру между сборными командами России и Венгрии (3:0).

"Впечатление, несмотря на счет, осталось плачевное. Защиты как не было, так и нет, Игорь Акинфеев очень слабый матч провел, чуть гол в свои ворота не привез. Александр Самедов не двигается.

Денис Глушаков меня разочаровал, вот что главное - в "Спартаке" и в сборной это два разных человека. Я бы ему капитанскую повязку дал, может тогда завел бы команду. Зачем вратарю повязка, он и так авторитет имеет большой? В общем, проблем много", - цитирует Маслова "Газета.ru".
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:27
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (0)

счет на табло, товарищ Маслов!

греки, тоже не понятно как играли в 2004м и доигрались... до чемпионства


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
В общем все плохо ! А как вы думали?


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
И он прав...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.