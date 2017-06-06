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Валерий Маслов: сборная России оставила плачевное впечатление
Бывший футболист московского "Динамо" и сборной СССР Валерий Маслов прокомментировал вчерашнюю игру между сборными командами России и Венгрии (3:0).
"Впечатление, несмотря на счет, осталось плачевное. Защиты как не было, так и нет, Игорь Акинфеев очень слабый матч провел, чуть гол в свои ворота не привез. Александр Самедов не двигается.
Денис Глушаков меня разочаровал, вот что главное - в "Спартаке" и в сборной это два разных человека. Я бы ему капитанскую повязку дал, может тогда завел бы команду. Зачем вратарю повязка, он и так авторитет имеет большой? В общем, проблем много", - цитирует Маслова "Газета.ru".
"Впечатление, несмотря на счет, осталось плачевное. Защиты как не было, так и нет, Игорь Акинфеев очень слабый матч провел, чуть гол в свои ворота не привез. Александр Самедов не двигается.
Денис Глушаков меня разочаровал, вот что главное - в "Спартаке" и в сборной это два разных человека. Я бы ему капитанскую повязку дал, может тогда завел бы команду. Зачем вратарю повязка, он и так авторитет имеет большой? В общем, проблем много", - цитирует Маслова "Газета.ru".
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