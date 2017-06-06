Александр Зуев: хочу остаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Александр Зуев, на правах аренды проведший вторую половину сезона в аренде в "Крыльях", в трансляции в инстаграме сообщил, что хотел бы остаться в стане красно-белых."Аренда закончилась, уже вернулся. Хочу остаться в "Спартаке". С Массимо Каррерой пока не общался", - сказал Зуев.