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Александр Зуев: хочу остаться в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Александр Зуев, на правах аренды проведший вторую половину сезона в аренде в "Крыльях", в трансляции в инстаграме сообщил, что хотел бы остаться в стане красно-белых.

"Аренда закончилась, уже вернулся. Хочу остаться в "Спартаке". С Массимо Каррерой пока не общался", - сказал Зуев.
Теги: Зуев Спартак Каррера
Сегодня, 18:02
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№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 18:20) #
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У парня есть шанс, надо себя показывать и доказывать!
Регистрация: 1.06.2017
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