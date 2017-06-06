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Марио Балотелли перейдет в "Боруссию"

Марио Балотелли, минувший сезон проведший в "Ницце", станет игроком дортмундской "Боруссии".

"Да, Балотелли будет играть в Дортмунде", – цитирует агента футболиста Мино Райолу sport1.de.
Теги: Райола Балотелли Боруссия Д Трансферы
Сегодня, 19:15
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№1 Написал: Irizar Кингисепп, Лен. обл. (Сегодня, 19:17) #
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Удачи Марио!)
Пора уже выходить на настоящий уровень, на который способен! Спасибо Ницце, что не дала сгинуть в переплетах истории)
Регистрация: 28.05.2017
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