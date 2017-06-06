France Football: "Спартак" ведет переговоры о трансфере форварда "Брюгге"

"Спартак" начал переговоры о трансфере нападающего бельгийского "Брюгге" Хосе Искьердо, информирует France Football.Сообщается, что бельгийцы готовы отпустить футболиста за 15 миллионов евро. На него также претендуют "Милан", "Марсель" и другие команды.В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Искьердо забил 14 голов в 28 матчах.