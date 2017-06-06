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France Football: "Спартак" ведет переговоры о трансфере форварда "Брюгге"

"Спартак" начал переговоры о трансфере нападающего бельгийского "Брюгге" Хосе Искьердо, информирует France Football.

Сообщается, что бельгийцы готовы отпустить футболиста за 15 миллионов евро. На него также претендуют "Милан", "Марсель" и другие команды.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Искьердо забил 14 голов в 28 матчах.
Теги: Спартак Брюгге Трансферы
Сегодня, 20:05
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26
(5)
№26 Написал: prime Пенза (Сегодня, 21:23) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Веллитон
Регистрация: 2.08.2009
№25 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:21) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: syamtomov

И на молдаван тоже.

неужели пищевик и молдаван покупает?
Регистрация: 25.02.2016
№24 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:17) #
  • 0
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online

Цитата: Гастэряну
пора уже вводить лимит на чернокожих

И на молдаван тоже.
Регистрация: 6.08.2008
№23 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:15) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: Blessing
Хоть бы беленького для разнообразия взяли, расисты.

пора уже вводить лимит на чернокожих
Регистрация: 25.02.2016
№22 Написал: Митряс (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (6)
online

Главное не нврваться на Порту , в то 10-3 и досвидос вместе со всеми напами
Регистрация: 19.03.2017
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хоть бы беленького для разнообразия взяли, расисты. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:06) #
  • -3
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online

Цитата: Гастэряну
м еще вратаря такой же масти и будет полный комлект


А как тебе, понравился ваш петух вчера в воротах?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№19 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (11)
online

Цитата: anonymous
черненький, настоящий спартаковец

им еще вратаря такой же масти и будет полный комлект
Регистрация: 25.02.2016
№18 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Неужели в Спартаке мало нападающих?

Хороший нападающий это , как "бабки", много не бывает . Тебе, как и всем нам - радоваться надо , что в команде хороший игрок в атаке появится, а ты ... что возмущаешься?....
Регистрация: 10.01.2014
№17 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
если федун не заберет Спартак из сборных...то с такими тренерами скоро будет собирать второй состав на игры лч и чемпа...это раз.
а второе поговаривают что этот чел может заменить антона как ни печально...
Регистрация: 18.07.2011
№16 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
По нарезке стиль как у Антохи. Скоростной и с техникой в ладах.
Регистрация: 21.12.2010
№15 Написал: Митряс (Сегодня, 20:52) #
  • -3
  •  (3)
online

syamtomov,
Я снаю
Регистрация: 19.03.2017
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:51) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: anonymous
ловите нарезку

Прям Месси какой-то. На Мусу конского кстати похож - такая же манера. Даже eблeтка такая ж лупоглазая.

Игрок видимо совсем неплохой - вряд ли такого продадут.

Если возьмут - то жирный плюс, такого плана игрока сегодня нет в команде. Кроме Промеса, разумеется.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Hitman (Сегодня, 20:41) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Низкорослый какой-то, не чета Зе Луишу и Луису Адриано.

ну так одноплановых форвардов и не нужно,я так понимаю что специально ищут не высокого роста и скоростного
Регистрация: 20.04.2017
№12 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:39) #
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online

Цитата: Hitman
совсем скудно с информацией по нему

Колумбийский футболист, нападающий клуба «Брюгге».
Родился7 июля 1992 г. (24 года), Перейра, Колумбия
Рост171 см
Позиция на поленападающии?
Номер11

Низкорослый какой-то, не чета Зе Луишу и Луису Адриано. smirk

Летом 2014 года Искьердо перешёл в бельгийский «Брюгге». Сумма трансфера составила 3,5 млн. евро. 14 сентября в поединке против «Генка» он дебютировал в Жюпиле лиге, заменив во втором тайме Вальдемара Соботу[5]. 21 сентября в матче против «Кортрейка» Хосе забил свой первый гол за «Брюгге»[6]. 18 сентября в поединке против итальянского «Торино» Искьрдо дебютировал в Лиге Европы[7]. В 2015 году Хосе помог клубу завоевать Кубок Бельгии, а через год стал чемпионом страны. В 2016 году он был признан футболистом года в Бельгии.
Регистрация: 6.08.2008
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 20:37) #
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  •  (6)
online




Регистрация: 8.01.2017
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 20:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Цитата: Hitman
что то дорого как то

Пытался найти нарезку матчей с его участием - ничего не получилось. worried

совсем что то скудно с информацией по нему
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 20:32) #
  • 0
  •  (12)
online

черненький, настоящий спартаковец
Регистрация: 8.01.2017
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:31) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Hitman
что то дорого как то

Пытался найти нарезку матчей с его участием - ничего не получилось. worried
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
что то дорого как то
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Митряс
syamtomov,
Все равно будет очередной свиноеп ,хоть 100 нападающих купите

мАлАдеС! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Митряс (Сегодня, 20:20) #
  • -5
  •  (13)
online

syamtomov,
Все равно будет очередной свиноеп ,хоть 100 нападающих купите
Регистрация: 19.03.2017
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
ajax101,
он не чистый нападающий, он больше атакующий полузащитник


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
отличная новость!
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: ajax101
Неужели в Спартаке мало нападающих?

Всего два НАСТОЯЩИХ: Зе Луиш и Луис Адриано.
Не забудь, что Спартаку нужно ещё будет в еврокубках играть: у кого-то, не дай Бог, травма, то да сё...
Регистрация: 6.08.2008
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:14) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неужели в Спартаке мало нападающих?
Регистрация: 14.04.2008
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