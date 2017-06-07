ФИФА выпустила дополнительные билеты на матч Россия - Португалия

ФИФА выпустит в продажу дополнительно примерно 1000 билетов на матч Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Португалии, информирует официальный сайт организации.Встреча группового этапа Россия - Португалия пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартака".Дополнительные билеты будет распространяться на все ценовые категории и поступят в продажу 7 июня, но купить их можно исключительно через портал ФИФА и в ее главных билетных центрах.Также почти 400 дополнительных билетов 4-й категории поступят в продажу на каждый из следующих матчей: Португалия – Мексика, Германия – Чили, Мексика – Россия и матч за третье место.