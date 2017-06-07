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ФИФА выпустила дополнительные билеты на матч Россия - Португалия

ФИФА выпустит в продажу дополнительно примерно 1000 билетов на матч Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Португалии, информирует официальный сайт организации.

Встреча группового этапа Россия - Португалия пройдет 21 июня в Москве на стадионе "Спартака".

Дополнительные билеты будет распространяться на все ценовые категории и поступят в продажу 7 июня, но купить их можно исключительно через портал ФИФА и в ее главных билетных центрах.

Также почти 400 дополнительных билетов 4-й категории поступят в продажу на каждый из следующих матчей: Португалия – Мексика, Германия – Чили, Мексика – Россия и матч за третье место.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:35
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