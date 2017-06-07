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Лучано Спаллетти прибыл в Китай, где подпишет соглашение с "Интером" (фото)

Бывший главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прибыл в Китай для подписания контракта с "Интером".

Ранее сообщалось, что контракт 58-летнего специалиста с миланским клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на год.

Лучано Спаллетти прибыл в Китай, где подпишет соглашение с "Интером" (фото)
Теги: Спаллетти Интер
Сегодня, 12:02
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 12:08) #
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а у Интера китайские владельцы?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 12:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
может с каким-нибудь Китайским Интером))
Регистрация: 10.07.2009
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