Лучано Спаллетти прибыл в Китай, где подпишет соглашение с "Интером" (фото)

Бывший главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прибыл в Китай для подписания контракта с "Интером".Ранее сообщалось, что контракт 58-летнего специалиста с миланским клубом будет рассчитан на два года с возможностью продления ещё на год.