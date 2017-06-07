СМИ: Массимилиано Аллегри продлил контракт с "Ювентусом" на два сезона

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри продлил контракт с клубом, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 2019 года. Зарплата Аллегри составит 12 миллионов евро за два сезона без учета бонусов.