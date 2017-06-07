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СМИ: Массимилиано Аллегри продлил контракт с "Ювентусом" на два сезона
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри продлил контракт с клубом, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 2019 года. Зарплата Аллегри составит 12 миллионов евро за два сезона без учета бонусов.
Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 2019 года. Зарплата Аллегри составит 12 миллионов евро за два сезона без учета бонусов.
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