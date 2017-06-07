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"Вильярреал" объявил о переходе Семеду из "Спортинга"

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Рубен Семеду продолжит карьеру в "Вильярреале". Испанский клуб на своём официальном сайте объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то что в действующем соглашении хавбека с лиссабонским клубом прописана сумма отступных в размере 45 млн евро, "Вильярреал" заплатит за переход Семеду лишь 14 млн евро.
Теги: Вильярреал Спортинг
Сегодня, 19:46
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