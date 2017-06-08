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Леонид Слуцкий: думаю, интерес "Челси" к Головину - это фейковая информация
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе к армейцу Александру Головину со стороны "Челси".
"Я думаю, что это фейковая информация, которая абсолютно не соответствует действительности. Саша – большой молодец, отличный футболист. Я очень горд, что имел определенное отношение к его росту, становлению, помог выйти на новый уровень футбола, который он сейчас показывает.
Но если мы говорим о переходе в топовый европейский клуб, то, я думаю, что только после удачного для него чемпионата мира в России, такой переход возможен. Пока, скажем так, у Саши нет грандиозного опыта и достижений в матчах за сборную или в еврокубковых матчах, чтобы оказаться в "Челси" в ближайшее время.
В "Челси" очень высокие требования к игрокам. Я абсолютно уверен, что когда-либо Головин сможет дорасти до уровня этого английского клуба", - передает слова Слуцкого официальный сайт ЦСКА.
"Я думаю, что это фейковая информация, которая абсолютно не соответствует действительности. Саша – большой молодец, отличный футболист. Я очень горд, что имел определенное отношение к его росту, становлению, помог выйти на новый уровень футбола, который он сейчас показывает.
Но если мы говорим о переходе в топовый европейский клуб, то, я думаю, что только после удачного для него чемпионата мира в России, такой переход возможен. Пока, скажем так, у Саши нет грандиозного опыта и достижений в матчах за сборную или в еврокубковых матчах, чтобы оказаться в "Челси" в ближайшее время.
В "Челси" очень высокие требования к игрокам. Я абсолютно уверен, что когда-либо Головин сможет дорасти до уровня этого английского клуба", - передает слова Слуцкого официальный сайт ЦСКА.
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