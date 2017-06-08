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Леонид Слуцкий: думаю, интерес "Челси" к Головину - это фейковая информация

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал слухи об интересе к армейцу Александру Головину со стороны "Челси".

"Я думаю, что это фейковая информация, которая абсолютно не соответствует действительности. Саша – большой молодец, отличный футболист. Я очень горд, что имел определенное отношение к его росту, становлению, помог выйти на новый уровень футбола, который он сейчас показывает.

Но если мы говорим о переходе в топовый европейский клуб, то, я думаю, что только после удачного для него чемпионата мира в России, такой переход возможен. Пока, скажем так, у Саши нет грандиозного опыта и достижений в матчах за сборную или в еврокубковых матчах, чтобы оказаться в "Челси" в ближайшее время.

В "Челси" очень высокие требования к игрокам. Я абсолютно уверен, что когда-либо Головин сможет дорасти до уровня этого английского клуба", - передает слова Слуцкого официальный сайт ЦСКА.
Теги: Слуцкий Головин Трансферы
Сегодня, 00:01
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№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 00:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший парень. Все у него впереди. Главное работать над собой.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 00:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
за каждого из россиян,вне зависимости от клуба, буду рад, если он заиграет в АПЛ...Саше надо пахать и пахать ещё...
Регистрация: 20.10.2012
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 00:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Адекватно
Регистрация: 12.05.2017
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