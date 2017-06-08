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Сборной Испании не удалось дожать команду Колумбии

Завершился товарищеский матч между сборными Испании и Колумбии.

Товарищеский матч

Испания - Колумбия - 2:2

Голы: Сильва, 22, Кардона, 39, Фалькао, 55, Мората, 86.

Испания: Рейна, Аспиликуэта, Альба (Монреаль, 46), Пике, Начо, Ильяраменди, Коке, Иньеста (Асенсио, 46), Сильва (Сауль, 46), Родригес, Аспас (Мората, 56)

Колумбия: Оспина, Сапата, Армеро, Арьяс, К. Санчес, Д. Санчес (Мурильо 46), Агилар (Торрес, 67), Родригес, Кардона (Морено, 67), Куадрадо, Фалькао

Предупреждения: Альба, 31, Куадрадо, 31, Сильва, 36, Санчес, 45, Армеро, 71
Теги: Сборная Испании Сборная Колумбии
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