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Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао, забивший гол в товарищеском матче с Испанией (2:2), стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Для 31-летнего футболиста этот мяч стал 26-м в составе сборной. Он обошел Арнольдо Игуарана, в активе которого 25 голов.

СЭ
Теги: Фалькао Сборная Колумбии
Сегодня, 09:04
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