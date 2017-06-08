Радамель Фалькао стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао, забивший гол в товарищеском матче с Испанией (2:2), стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.Для 31-летнего футболиста этот мяч стал 26-м в составе сборной. Он обошел Арнольдо Игуарана, в активе которого 25 голов.