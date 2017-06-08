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"Тосно" подписал контракт с хавбеком сборной Кабо-Верде

"Тосно" подписал контракт с полузащитником сборной Кабо-Верде Нуну Рошей, передает официальный сайт клуба.

С 25-летним хавбеком, который ранее выступал в Румынии за клуб "КСУ Крайова", заключен контракт на три года. За сборную Кабо-Верде Роша провел 17 матчей и забил один гол.
Теги: Тосно Трансферы
Сегодня, 11:32
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Скоро в заявке Тосно будет Тесно
Регистрация: 16.03.2010
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