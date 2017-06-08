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Бюджет "Локомотива" - 5,5 миллиардов рублей

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал о том, каким будет бюджет команды в 2017 году.

"5,5 миллиардов рублей. Если вас интересует техническая сторона, то эта сумма – спонсорский пакет РЖД. УЕФА ратует за то, чтобы спонсорские контракты имели наполнение. И мы делаем все для того, чтобы наши отношения с РЖД были максимально рыночными, чтобы они развивали бренд компании. Мы рекламируем бренды РЖД, например, "Сапсан". Позитивно продвигаем их, чтобы добиться соответствующих ассоциаций с РЖД.

Мы работаем над тем, чтобы ценность сотрудничества с нами для РЖД увеличивалась. Конечно, здорово, что УЕФА подталкивает нас к этому, но это и наше внутреннее стремление. Мы не хотим, чтобы контракт с РЖД был благотворительностью.

Сейчас мы можем рапортовать о том, что в минувшем сезоне достигли рекордных доходов в истории клуба от мерчандайзинга и продажи билетов.

Порядка 32,5 миллионов рублей мы выручили за счет мерчандайзинга и 86 миллионов – за счет продажи абонементов и билетов. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Мы сделали больше точек продажи атрибутики на территории стадиона, и это дало прирост.

Но эти цифры нас все равно не удовлетворяют. Далеко не удовлетворяют. Мы нацелены на то, чтобы увеличить посещаемость. И мы хотим обрести много новых болельщиков", – цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 11:55
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6
(1)
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:51) #
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Цитата: Lokoflesh
Почти 85 лимонов евро, нужно бороться за первую пятерку.

Почитайте полное вью, задача на сезон быть в пятерке при условии максимального привлечения молодежи.

Цитата: Bairys
это 2 млн долларов. за год заработали. Тут тоже гордиться нечем.
Если сравнить бюджеты с Ростовом и Краснодаром и сколько они заработали

Это заработано только на атрибутике и билетах. Здесь не учтены телеправа и трансферы. Хотя тут тоже не густо. Да это мало при посещаемости в 10 000 человек. Но даже если будет народ по максимуму ходить то самый максиму 10 млн. баксов. Тоже как бы не густо.
А что интересно у Зенита при его расходах? Думаю что соотношение не лучше.
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Цитата: Bairys
Еще и хвалится, что рекордный доход.

Ну так и хвалятся заработком, про чемпионат никто не хвалился.
К чему приплетать кислое к мягкому?

это 2 млн долларов. за год заработали. Тут тоже гордиться нечем.
Если сравнить бюджеты с Ростовом и Краснодаром и сколько они заработали
Регистрация: 10.09.2012
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Bairys
Еще и хвалится, что рекордный доход.

Ну так и хвалятся заработком, про чемпионат никто не хвалился.
К чему приплетать кислое к мягкому?


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:10) #
  • -3
  •  (5)

Нда... Нужно быть полным идиотом, чтобы в такой клубишко вкладывать.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
5,5 млрд траты, доход 118,5 млн. Еще и хвалится, что рекордный доход.
Я понимаю, если в тройке, но на 8м месте это атас. Можно сказать, что вообще ничего не заработали.
Регистрация: 10.09.2012
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Почти 85 лимонов евро, нужно бороться за первую пятерку.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
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