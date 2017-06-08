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Илья Геркус: стадион "Локомотива" может сменить название
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал. что клубный стадион может сменить название на один из брендов РЖД.
.
– Началась ли на стадионе реконструкция?
– "Реконструкция" – громкое слово. Мы меняем сиденья для создания другой атмосферы. На нижнем ярусе будут зеленые кресла, на верхнем – красные. Также поменяем экраны и изменим облик арены снаружи, стадион будет уютным и красивым. Нужно, чтобы на стадионе были вещи, которые бы цепляли, которые нельзя заменить ничем другим. Чтобы человек после его посещения говорил друзьям: "Я там был, там очень круто".
Первая точка "вау", которая появилась на территории стадиона – это паровоз на площади. Но подобных вещей должно быть больше. Посетителей нужно развлекать. Их все должно радовать – начиная от станции метро, заканчивая сиденьями на стадионе. Им должно быть интересно от первой до последней минуты пребывания на матче!
Станции и метро, и МЦК мы планируем оформить в наших цветах. Начнем со станции МЦК – у нас есть большие планы по ее брендированию.
– Будет ли на стадионе система обогрева сидений?
– Мы над этим думаем, разрабатываем идею. Посчитаем разные варианты. Пока это очень тяжело, но какие-то частичные решения, скорее всего, сможем сделать в первое время. Просто греть целый стадион с нашим расстоянием между крышей и трибуной, я думаю, невозможно. Либо это стоит безумных денег. Поэтому мы будем делать обогрев в каких-то локальных точках – например, в подтрибунке. Пока крыша – это все удобства, плюс мы затянули периметр, чтобы не было сквозняка.
– Возможна ли сейчас продажа названия стадиона?
– Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД.
– "Сапсан Арена"?
– Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников "Казанка" и молодежный состав...
– Что может быть круче "Сапсана"?
– "Ласточка", "Стриж", "РЖД-Арена". Сейчас обсуждаются разные варианты.
– Может ли название стадиона измениться уже в предстоящем сезоне?
– Да, такое может произойти.
ТАСС
.
– Началась ли на стадионе реконструкция?
– "Реконструкция" – громкое слово. Мы меняем сиденья для создания другой атмосферы. На нижнем ярусе будут зеленые кресла, на верхнем – красные. Также поменяем экраны и изменим облик арены снаружи, стадион будет уютным и красивым. Нужно, чтобы на стадионе были вещи, которые бы цепляли, которые нельзя заменить ничем другим. Чтобы человек после его посещения говорил друзьям: "Я там был, там очень круто".
Первая точка "вау", которая появилась на территории стадиона – это паровоз на площади. Но подобных вещей должно быть больше. Посетителей нужно развлекать. Их все должно радовать – начиная от станции метро, заканчивая сиденьями на стадионе. Им должно быть интересно от первой до последней минуты пребывания на матче!
Станции и метро, и МЦК мы планируем оформить в наших цветах. Начнем со станции МЦК – у нас есть большие планы по ее брендированию.
– Будет ли на стадионе система обогрева сидений?
– Мы над этим думаем, разрабатываем идею. Посчитаем разные варианты. Пока это очень тяжело, но какие-то частичные решения, скорее всего, сможем сделать в первое время. Просто греть целый стадион с нашим расстоянием между крышей и трибуной, я думаю, невозможно. Либо это стоит безумных денег. Поэтому мы будем делать обогрев в каких-то локальных точках – например, в подтрибунке. Пока крыша – это все удобства, плюс мы затянули периметр, чтобы не было сквозняка.
– Возможна ли сейчас продажа названия стадиона?
– Я думаю, если будут изменения, то в названии появится один из брендов РЖД.
– "Сапсан Арена"?
– Возможно, такое название получит Малая спортивная арена, где будут принимать соперников "Казанка" и молодежный состав...
– Что может быть круче "Сапсана"?
– "Ласточка", "Стриж", "РЖД-Арена". Сейчас обсуждаются разные варианты.
– Может ли название стадиона измениться уже в предстоящем сезоне?
– Да, такое может произойти.
ТАСС
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