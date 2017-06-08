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Анатолий Мещеряков: Миранчук принял правильное решение

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал подписание 4-х летнего контракта с Алексеем Миранчуком.

"Все меняется, игрок оценил перспективы нахождения в клубе, и в его возрасте это вопрос не только и не столько денег, а вопрос дальнейшего роста.

И в будущем получения уже других денег. С точки зрения развития этого конкретного игрока все эксперты говорили, что ему предпочтительнее оставаться в "Локомотиве". Игрок принял правильное решение", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 14:46
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