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Вице-губернатор Краснодарского края: дно кризиса "Кубани" уже пройдено
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на пресс-конференции руководства "Кубани" рассказал текущей о текущей ситуации в клубе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин.
"Сезон был сложным с точки зрения финансов и результата. Мы не смогли решить главную задачу – выход в РФПЛ. Но с учетом ситуации хорошо, что у нас есть боеспособный коллектив. Мы в новой структуре начинаем поход за результатом. Задача – показать высокий результат. Задача на каждый матч будет стоять – победа.
По финансам, последние 4 месяца команда получает стабильно зарплату. И этот процесс останавливаться не будет. Мы также будем выращивать своих молодых футболистом. Мы хотим чтобы все, включая самых маленьких футболистов понимали зачем они тут находятся.
Задача - погасить в ближайшее время оставшиеся задолженности перед игроками, и открыть трансферное окно. Поменялся ряд вещей в клубе: сейчас нет того расточительства, и нет того бездумия. Сегодня строится фундамент, чтобы больше не качаться. Позиция инвестора: клуб должен быть чистым. У нас есть разделение по долгам. Футбольные и нефутбольные. И это соотношение примерно 30 на 70. То есть около 30 это футбольные долги
В команде очень много молодёжи, и тут в том числе и заслуга и Евгения Игоревича (Калешина - тренера команды - прим.ред). Думаю что результаты долго себя не заставят ждать. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку команды в прошедшем сезоне. Такой поддержки команды не было ни у кого в ФНЛ. Мы понимаем что за «Кубань» болеет много человек, более 500 тысяч.
Ранее была ситуация плохая, в том числе было много плохой информации, и часть из неё соответствовала действительности, но часть - нет. Тем не менее дно кризиса уже пройдено", - сказал Коробка.
"Сезон был сложным с точки зрения финансов и результата. Мы не смогли решить главную задачу – выход в РФПЛ. Но с учетом ситуации хорошо, что у нас есть боеспособный коллектив. Мы в новой структуре начинаем поход за результатом. Задача – показать высокий результат. Задача на каждый матч будет стоять – победа.
По финансам, последние 4 месяца команда получает стабильно зарплату. И этот процесс останавливаться не будет. Мы также будем выращивать своих молодых футболистом. Мы хотим чтобы все, включая самых маленьких футболистов понимали зачем они тут находятся.
Задача - погасить в ближайшее время оставшиеся задолженности перед игроками, и открыть трансферное окно. Поменялся ряд вещей в клубе: сейчас нет того расточительства, и нет того бездумия. Сегодня строится фундамент, чтобы больше не качаться. Позиция инвестора: клуб должен быть чистым. У нас есть разделение по долгам. Футбольные и нефутбольные. И это соотношение примерно 30 на 70. То есть около 30 это футбольные долги
В команде очень много молодёжи, и тут в том числе и заслуга и Евгения Игоревича (Калешина - тренера команды - прим.ред). Думаю что результаты долго себя не заставят ждать. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку команды в прошедшем сезоне. Такой поддержки команды не было ни у кого в ФНЛ. Мы понимаем что за «Кубань» болеет много человек, более 500 тысяч.
Ранее была ситуация плохая, в том числе было много плохой информации, и часть из неё соответствовала действительности, но часть - нет. Тем не менее дно кризиса уже пройдено", - сказал Коробка.
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