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Вице-губернатор Краснодарского края: дно кризиса "Кубани" уже пройдено

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на пресс-конференции руководства "Кубани" рассказал текущей о текущей ситуации в клубе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Владислав Щеколдин.

"Сезон был сложным с точки зрения финансов и результата. Мы не смогли решить главную задачу – выход в РФПЛ. Но с учетом ситуации хорошо, что у нас есть боеспособный коллектив. Мы в новой структуре начинаем поход за результатом. Задача – показать высокий результат. Задача на каждый матч будет стоять – победа.

По финансам, последние 4 месяца команда получает стабильно зарплату. И этот процесс останавливаться не будет. Мы также будем выращивать своих молодых футболистом. Мы хотим чтобы все, включая самых маленьких футболистов понимали зачем они тут находятся.

Задача - погасить в ближайшее время оставшиеся задолженности перед игроками, и открыть трансферное окно. Поменялся ряд вещей в клубе: сейчас нет того расточительства, и нет того бездумия. Сегодня строится фундамент, чтобы больше не качаться. Позиция инвестора: клуб должен быть чистым. У нас есть разделение по долгам. Футбольные и нефутбольные. И это соотношение примерно 30 на 70. То есть около 30 это футбольные долги

В команде очень много молодёжи, и тут в том числе и заслуга и Евгения Игоревича (Калешина - тренера команды - прим.ред). Думаю что результаты долго себя не заставят ждать. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку команды в прошедшем сезоне. Такой поддержки команды не было ни у кого в ФНЛ. Мы понимаем что за «Кубань» болеет много человек, более 500 тысяч.

Ранее была ситуация плохая, в том числе было много плохой информации, и часть из неё соответствовала действительности, но часть - нет. Тем не менее дно кризиса уже пройдено", - сказал Коробка.
Теги: Кубань Коробка
Сегодня, 16:44
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№4 Написал: fd65 (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
..дно пройдено, но снизу настойчиво постучали.....))))
Регистрация: 3.12.2016
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 17:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
продолжайте погружение дальше)
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дно пробили. начали копать


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:52) #
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дно пройдено, продолжаем погружаться


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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