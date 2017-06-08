Рикардо Родригес перешел из "Вольфсбурга" в "Милан"

Защитник "Вольфсбурга" Рикардо Родригес стал игроком "Милана", сообщает официальный сайт итальянского клуба.Контракт с футболистом рассчитан до июня 2021 года. Сумма трансфера составила 18 миллионов евро.В минувшем сезоне чемпионата Германии швейцарец принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и трех результативных передач.