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Становится всё острее. Чили проэкзаменует хозяев Кубка Конфедераций
В Венгрии сборная России в кои-то веки уверенно победила, но значит ли это, что дела начинают налаживаться? Вполне возможно, на этот вопрос ответит матч со сборной Чили, который предваряет Rusfootball.info.
Отбор естественный
С окончательной заявкой на Кубок Конфедераций Станислав Черчесов должен был определиться 7 июня. Увы, процесс искусственного отбора на турнир облегчили проблемы Артёма Дзюбы и Романа Зобнина.
Незадолго перед травмой спартаковец переподписал контракт с клубом, за который, вполне возможно, не сыграет в этом году вообще. Наверное, никакое поражение от венгров не могло расстроить так, как долгий вылет самого прогрессирующего российского футболиста. Его карьера находится на взлёте, но тут сломалась стойка шасси – Зобнин не пройдёт проверки необходимыми для его развития Кубком Конфедераций и Лигой чемпионов, не покажет себя перед потенциальными работодателями из Европы и не факт, что успеет достигнуть хотя бы прежнего уровня перед чемпионатом мира. Очень не хочется, чтобы через несколько лет мы причитали, каким бы крутым игроком мог стать Рома, если бы не та травма…
Личная драма Зобнина, естественно, тесна связана с командными проблемами. С травмами Дзагоева мы уже смирились, поэтому полузащитой мечты выглядело трио Головина, Глушакова и Зобнина. Альтернативу спартаковцу Черчесов видит в Ерохине – именно Александр вышел на замену в матче с венграми, он часто играл и в предыдущих матчах. Игрок он не плохой, но конкурировать мировыми звёздами не под руководством Курбана Бердыева вряд ли сможет.
Интересно было бы посмотреть на Миранчука: Алексей взялся за ум, показал отличную игру весной, вопреки агентам принял правильное для футбола решение продлить контракт с «Локомотивом», мгновенно после выхода на замену сделал гол для Полоза. Однако если и стоит ждать Миранчука в старте, то скорее в связке со Смоловым, чем в полузащите – Чили непременно воспользуется таким дисбалансом. Хотя наиграть дерзкую связку Головин-Миранчук в центре перед Новой Зеландией было бы полезно.
Отбор искусственный
На всякий случай, напомню, на кого мы будем возлагать надежды на Кубок Конфедераций и кого будем ругать во время турнира и после вылета с него:
Благодаря здоровскому тексту Петра Мельникова мы разобрались, зачем команде Владимир Габулов, кто в нашем составе хакер, а кто – снайпер.
КОМАНДА ПО СПАСЕНИЮ МИРА. КОГО И ЗАЧЕМ МЫ ВЕЗЕМ НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ?
Теперь же несколько слов о тех, кто отсеялся не по здоровью. Многие недоумевают, что в сборной делает Владимир Габулов. Справедливости ради отмечу, что на его попадание в сборную есть и другие причины помимо осетинской национальности: если вы внимательно следили за матчами тульского «Арсенала», то вы их видели.
Отъезд Александра Беленова не так уж удивителен: да, в начале сезона он брал все пенальти, но весной выВпяснилось: дабы забить Беленову, нужно просто попасть в уголок издали. В сборной вратарю, не справляющемуся с дальними ударами, конечно, делать нечего, хотя сказать, что Гильерме и Габулов своим сезоном заслужили место в команде больше Беленова, нельзя. Очевидно, что для Черчесова важную роль играет ещё и международный опыт, которого нет у Беленова. Но лучше надеяться, что опыт Габулова и Гильерме не пригодится. Жаль, что тот поцелуй Андрея Лунёва со штангой получился не очень нежным – вот уж кто заслужил место в сборной без вопросов.
Также места в составе не хватило сразу двум центральным защитникам, что немного удивляет при явном намерении Черчесова играть в 3 центрдэфа. На подмену троице, игравшей с венграми, остаются: Кутепов, который после своей посадки на скамью пребывает в неизвестном со всех точек зрения состоянии; Камболов, каким-то образом выхвативший десятку и сыгравший с «Уфой» так, что гол Стоцкого до сих пор стоит у меня перед глазами; и Шишкин, который вообще не центральный защитник и выходил в старте 2 раза за 2 прошедших месяца, но является универсалом. Кудряшов, Васин и Джикия – не бетонизирующие ребята, но, глядя на резерв, не хочется, чтобы кто-то из них выпадал. На этом фоне и Семёнов с Нойштедтером смотрятся не так уж плохо, но тут, пожалуй, при всём желании поумничать, стоит довериться мнению Черчесова, который всех их видел в тренировочном процессе.
Отбор искусственный на Чили
Если же говорить конкретно о матче с чилийцами, то вопросов по составу немного. Вряд ли Черчесов что-то станет менять в обороне: несмотря на некоторые ошибки всех трёх центральных защитников, им необходимо сыгрываться и продолжать находить взаимопонимание, лучше них в этом составе всё равно никого нет. Смольников, в отличие от упорно игнорируемого Караваева – прямо сейчас не конкурент Самедову, прочны и позиции Жиркова.
В полузащите после травмы Зобнина могут появиться варианты. Самое очевидное решение – просто поставить вместо него Ерохина, самое рискованное – попробовать Миранчука, но нельзя исключать, что Черчесов решит отправить в опорную зону либо Газинского, либо Тарасова и наградить Глушакова более созидательными полномочиями. Это было бы логично – в «Спартаке» Денис прекрасно исполнял именно эту роль, с венграми же он играл слишком глубоко и просто.
Впереди вопрос по модели игры: если он собирается играть с большим форвардом, то выбор в пользу Бухарова очевиден. Однако неубедительная игра Александра в Будапеште могла и разубедить тренера – тогда можно ожидать в старте Полоза или Миранчука, что лишит команду варианта самого простого выхода в атаку через заброс вперёд. Готова ли сборная России играть более сложно – вопрос, на который по получасу игры с Венгрией при счёте 2:0 не ответишь.
Ну а теперь настоящая проверка
Мы уже привыкли, что сборная России не сильнее никакого соперника, потому любой победе, особенно уверенной и особенно над командой-откровением Евро-2016. Венгры, как это за нами водится, удивили, но на этот раз своей футбольной недееспособностью – по своим воротам хозяева попадали лучше, чем по чужим, а перед Фёдором Смоловым расступались будто игроки «Ювентуса» перед «Реалом», но не во время игры, а после неё, когда выстраивали коридор для победителей.
Цену этой победе покажет игра со сборной Чили, которую я считаю главным фаворитом турнира. На уровне Португалии и второго состава Германии обладатель двух последних кубков Америки наверняка будет конкурентоспособен. Виктор Васин перед матчем решил поупражняться в юморе, заявив, что игроки сборной России по классу не уступают чилийцам. Хорошей получилась шутка или это вообще не шутка – решайте сами.
Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити»), Кристофер Тосельи («Универсидад Католика», Чили), Джонни Эррера («Универсидад де Чили», Чили);
Защитники: Энцо Роко («Крус Асуль», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Мена («Спорт Ресифи», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Гари Медель («Интер»), Пауло Диас («Сан-Лоренсо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили», Чили);
Полузащитники: Чарлес Арангис («Байер»), Жан Босежур («Универсидад де Чили», Чили), Артуро Видаль («Бавария»), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика», Чили), Педро Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – «Сельта»);
Нападающие: Леонардо Валенсия («Палестино», Чили), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал»), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Аньело Сагаль («Уачипато», Чили).
Впрочем, Виктор мог и не знать о победных финалах Кубков Америки, в которых чилийцы оба раза превзошли Аргентину. Чему удивляться, если Дмитрий Тарасов на вопрос о значимости Кубка Конфедераций заявил, что недавно узнал о турнире.
Вообще, наши ребята порой перемещаются в какую-то параллельную вселенную: Джикия и Комбаров заявляет, что задача сборной – обязательно выиграть турнир. Но, думается, чилийцы помогут нашим ребятам вернуться в реальный мир, хотя вряд ли много отыграет тот же Санчес, который прилетел только вчера.
Помимо признанных звёзд Видаля, Алексиса и (в недавнем прошлом) Браво, не нуждаются в особом представлении центрхав Арангис из «Байера» и крутой правый бровочник Маурисио Исла. Парочка из «Сельты» недавно отвозила «Краснодар» и едва не выбила «МЮ» из Лиги Европы. Ребята, играющие в сильных бразильской и мексиканской лигах, на фоне наших игроков изначально смотрятся минимум не хуже, а на поле, есть подозрение, будут выглядеть получше. За тем же Эдуардо Варгасом охотился ЦСКА - нападающий наконец сыграет на "армейской" арене, только вот не в роли футболиста клуба Евгения Гинера, который сегодня впервые принимает сборную.
Но Кубки Америки сборная Чили выигрывала не потому, что сильнее Аргентины индивидуально – это отличная команда. Причём в 2015-м она побеждала под руководством Хорхе Сампаоли, успешно съездившего в «Севилью» и возглавившего сборную Аргентины, а год назад взяла трофей уже с нынешним тренером Хуаном Антонио Пицци. Он оказался солидарен с Виктором Васиным, отметив, что каждый футболист сборной России силён индивидуально, но почему-то никого не выделил. Не иначе потому, что все хорошие.
Ну а нам остаётся надеяться, что сборная России в этом месяце оправдает ожидания чилийского тренера и не оправдает наши с вами.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Отбор естественный
С окончательной заявкой на Кубок Конфедераций Станислав Черчесов должен был определиться 7 июня. Увы, процесс искусственного отбора на турнир облегчили проблемы Артёма Дзюбы и Романа Зобнина.
Незадолго перед травмой спартаковец переподписал контракт с клубом, за который, вполне возможно, не сыграет в этом году вообще. Наверное, никакое поражение от венгров не могло расстроить так, как долгий вылет самого прогрессирующего российского футболиста. Его карьера находится на взлёте, но тут сломалась стойка шасси – Зобнин не пройдёт проверки необходимыми для его развития Кубком Конфедераций и Лигой чемпионов, не покажет себя перед потенциальными работодателями из Европы и не факт, что успеет достигнуть хотя бы прежнего уровня перед чемпионатом мира. Очень не хочется, чтобы через несколько лет мы причитали, каким бы крутым игроком мог стать Рома, если бы не та травма…
Личная драма Зобнина, естественно, тесна связана с командными проблемами. С травмами Дзагоева мы уже смирились, поэтому полузащитой мечты выглядело трио Головина, Глушакова и Зобнина. Альтернативу спартаковцу Черчесов видит в Ерохине – именно Александр вышел на замену в матче с венграми, он часто играл и в предыдущих матчах. Игрок он не плохой, но конкурировать мировыми звёздами не под руководством Курбана Бердыева вряд ли сможет.
Интересно было бы посмотреть на Миранчука: Алексей взялся за ум, показал отличную игру весной, вопреки агентам принял правильное для футбола решение продлить контракт с «Локомотивом», мгновенно после выхода на замену сделал гол для Полоза. Однако если и стоит ждать Миранчука в старте, то скорее в связке со Смоловым, чем в полузащите – Чили непременно воспользуется таким дисбалансом. Хотя наиграть дерзкую связку Головин-Миранчук в центре перед Новой Зеландией было бы полезно.
Отбор искусственный
На всякий случай, напомню, на кого мы будем возлагать надежды на Кубок Конфедераций и кого будем ругать во время турнира и после вылета с него:
Благодаря здоровскому тексту Петра Мельникова мы разобрались, зачем команде Владимир Габулов, кто в нашем составе хакер, а кто – снайпер.
КОМАНДА ПО СПАСЕНИЮ МИРА. КОГО И ЗАЧЕМ МЫ ВЕЗЕМ НА КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ?
Теперь же несколько слов о тех, кто отсеялся не по здоровью. Многие недоумевают, что в сборной делает Владимир Габулов. Справедливости ради отмечу, что на его попадание в сборную есть и другие причины помимо осетинской национальности: если вы внимательно следили за матчами тульского «Арсенала», то вы их видели.
Отъезд Александра Беленова не так уж удивителен: да, в начале сезона он брал все пенальти, но весной выВпяснилось: дабы забить Беленову, нужно просто попасть в уголок издали. В сборной вратарю, не справляющемуся с дальними ударами, конечно, делать нечего, хотя сказать, что Гильерме и Габулов своим сезоном заслужили место в команде больше Беленова, нельзя. Очевидно, что для Черчесова важную роль играет ещё и международный опыт, которого нет у Беленова. Но лучше надеяться, что опыт Габулова и Гильерме не пригодится. Жаль, что тот поцелуй Андрея Лунёва со штангой получился не очень нежным – вот уж кто заслужил место в сборной без вопросов.
Также места в составе не хватило сразу двум центральным защитникам, что немного удивляет при явном намерении Черчесова играть в 3 центрдэфа. На подмену троице, игравшей с венграми, остаются: Кутепов, который после своей посадки на скамью пребывает в неизвестном со всех точек зрения состоянии; Камболов, каким-то образом выхвативший десятку и сыгравший с «Уфой» так, что гол Стоцкого до сих пор стоит у меня перед глазами; и Шишкин, который вообще не центральный защитник и выходил в старте 2 раза за 2 прошедших месяца, но является универсалом. Кудряшов, Васин и Джикия – не бетонизирующие ребята, но, глядя на резерв, не хочется, чтобы кто-то из них выпадал. На этом фоне и Семёнов с Нойштедтером смотрятся не так уж плохо, но тут, пожалуй, при всём желании поумничать, стоит довериться мнению Черчесова, который всех их видел в тренировочном процессе.
Отбор искусственный на Чили
Если же говорить конкретно о матче с чилийцами, то вопросов по составу немного. Вряд ли Черчесов что-то станет менять в обороне: несмотря на некоторые ошибки всех трёх центральных защитников, им необходимо сыгрываться и продолжать находить взаимопонимание, лучше них в этом составе всё равно никого нет. Смольников, в отличие от упорно игнорируемого Караваева – прямо сейчас не конкурент Самедову, прочны и позиции Жиркова.
В полузащите после травмы Зобнина могут появиться варианты. Самое очевидное решение – просто поставить вместо него Ерохина, самое рискованное – попробовать Миранчука, но нельзя исключать, что Черчесов решит отправить в опорную зону либо Газинского, либо Тарасова и наградить Глушакова более созидательными полномочиями. Это было бы логично – в «Спартаке» Денис прекрасно исполнял именно эту роль, с венграми же он играл слишком глубоко и просто.
Впереди вопрос по модели игры: если он собирается играть с большим форвардом, то выбор в пользу Бухарова очевиден. Однако неубедительная игра Александра в Будапеште могла и разубедить тренера – тогда можно ожидать в старте Полоза или Миранчука, что лишит команду варианта самого простого выхода в атаку через заброс вперёд. Готова ли сборная России играть более сложно – вопрос, на который по получасу игры с Венгрией при счёте 2:0 не ответишь.
Ну а теперь настоящая проверка
Мы уже привыкли, что сборная России не сильнее никакого соперника, потому любой победе, особенно уверенной и особенно над командой-откровением Евро-2016. Венгры, как это за нами водится, удивили, но на этот раз своей футбольной недееспособностью – по своим воротам хозяева попадали лучше, чем по чужим, а перед Фёдором Смоловым расступались будто игроки «Ювентуса» перед «Реалом», но не во время игры, а после неё, когда выстраивали коридор для победителей.
Цену этой победе покажет игра со сборной Чили, которую я считаю главным фаворитом турнира. На уровне Португалии и второго состава Германии обладатель двух последних кубков Америки наверняка будет конкурентоспособен. Виктор Васин перед матчем решил поупражняться в юморе, заявив, что игроки сборной России по классу не уступают чилийцам. Хорошей получилась шутка или это вообще не шутка – решайте сами.
Вратари: Клаудио Браво («Манчестер Сити»), Кристофер Тосельи («Универсидад Католика», Чили), Джонни Эррера («Универсидад де Чили», Чили);
Защитники: Энцо Роко («Крус Асуль», Мексика), Маурисио Исла («Кальяри», Италия), Эухенио Мена («Спорт Ресифи», Бразилия), Франсиско Сильва («Крус Асуль», Мексика), Гари Медель («Интер»), Пауло Диас («Сан-Лоренсо», Аргентина), Гонсало Хара («Универсидад де Чили», Чили);
Полузащитники: Чарлес Арангис («Байер»), Жан Босежур («Универсидад де Чили», Чили), Артуро Видаль («Бавария»), Фелипе Гутьеррес («Интернасьонал», Бразилия), Хосе Фуэнсалида («Универсидад Католика», Чили), Педро Пабло Эрнандес, Марсело Диас (оба – «Сельта»);
Нападающие: Леонардо Валенсия («Палестино», Чили), Эдуардо Варгас («Тигре», Мексика), Мартин Родригес («Крус Асуль», Мексика), Алексис Санчес («Арсенал»), Эдсон Пуч («Некакса», Мексика), Аньело Сагаль («Уачипато», Чили).
Впрочем, Виктор мог и не знать о победных финалах Кубков Америки, в которых чилийцы оба раза превзошли Аргентину. Чему удивляться, если Дмитрий Тарасов на вопрос о значимости Кубка Конфедераций заявил, что недавно узнал о турнире.
Вообще, наши ребята порой перемещаются в какую-то параллельную вселенную: Джикия и Комбаров заявляет, что задача сборной – обязательно выиграть турнир. Но, думается, чилийцы помогут нашим ребятам вернуться в реальный мир, хотя вряд ли много отыграет тот же Санчес, который прилетел только вчера.
Помимо признанных звёзд Видаля, Алексиса и (в недавнем прошлом) Браво, не нуждаются в особом представлении центрхав Арангис из «Байера» и крутой правый бровочник Маурисио Исла. Парочка из «Сельты» недавно отвозила «Краснодар» и едва не выбила «МЮ» из Лиги Европы. Ребята, играющие в сильных бразильской и мексиканской лигах, на фоне наших игроков изначально смотрятся минимум не хуже, а на поле, есть подозрение, будут выглядеть получше. За тем же Эдуардо Варгасом охотился ЦСКА - нападающий наконец сыграет на "армейской" арене, только вот не в роли футболиста клуба Евгения Гинера, который сегодня впервые принимает сборную.
Но Кубки Америки сборная Чили выигрывала не потому, что сильнее Аргентины индивидуально – это отличная команда. Причём в 2015-м она побеждала под руководством Хорхе Сампаоли, успешно съездившего в «Севилью» и возглавившего сборную Аргентины, а год назад взяла трофей уже с нынешним тренером Хуаном Антонио Пицци. Он оказался солидарен с Виктором Васиным, отметив, что каждый футболист сборной России силён индивидуально, но почему-то никого не выделил. Не иначе потому, что все хорошие.
Ну а нам остаётся надеяться, что сборная России в этом месяце оправдает ожидания чилийского тренера и не оправдает наши с вами.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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