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Янн М'Вила: Бердыев может вывести наверх любую команду
Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила назвал Курбана Бердыева одним из лучших тренеров в России.
"Я приехал в "Рубин", когда в Казани еще работал Курбан Бердыев. Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в "Рубине", и в "Ростове".
Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду", - сказал М'Вила.
СЭ
"Я приехал в "Рубин", когда в Казани еще работал Курбан Бердыев. Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в "Рубине", и в "Ростове".
Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду", - сказал М'Вила.
СЭ
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