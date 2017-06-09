Янн М'Вила: Бердыев может вывести наверх любую команду

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила назвал Курбана Бердыева одним из лучших тренеров в России."Я приехал в "Рубин", когда в Казани еще работал Курбан Бердыев. Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в "Рубине", и в "Ростове".Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду", - сказал М'Вила.