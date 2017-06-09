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Янн М'Вила: Бердыев может вывести наверх любую команду

Полузащитник "Рубина" Янн М'Вила назвал Курбана Бердыева одним из лучших тренеров в России.

"Я приехал в "Рубин", когда в Казани еще работал Курбан Бердыев. Это один из лучших тренеров в России. Он доказал это и в "Рубине", и в "Ростове".

Он взял команду, которая боролась за выживание, и вывел ее в Лигу чемпионов. Он может вывести наверх любую команду", - сказал М'Вила.

СЭ
Теги: Мвила Рубин Бердыев
Сегодня, 12:07
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(3)
№5 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 13:08) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Голеодор
Да не особо-то будет чистка, максимум 4-5 новых игроков придут, так думаю

Так у нас состава на 2 полноценных команды. При том, не известно еще, какая лучше бы выступила. Плюс Оздоев и Квирквелия возвращаются
Регистрация: 5.08.2015
№4 Написал: петя365 (Сегодня, 12:55) #
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online

Цитата: Серж1
,очень хорошо отношусь к казачеству,

Я тоже хорошо отношусь к убитому большевиками казачеству
Понятно, что его не возродить клоунами с лампасами
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Алания»
Цитата: verhdon27
Представляю какая чистка сейчас пойдет в Рубине.

Да не особо-то будет чистка, максимум 4-5 новых игроков придут, так думаю.
Регистрация: 3.05.2015
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:46) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
признаюсь честно ,очень хорошо отношусь к казачеству,ну это так не по теме. а вот то ,что
мвила прав,это стопудово. ростов к сожалению вниз,а рубин вверх
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:27) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Ростов»
Представляю какая чистка сейчас пойдет в Рубине.
Регистрация: 16.05.2017
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