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Алексей Миранчук - в стартовом составе сборной России на игру с Чили

Стал известен стартовый состав национальной сборной России на контрольной матч с командой Чили.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Шишкин, Комбаров, Самедов, Смольников, Глушаков, Головин, Миранчук, Смолов.

Запасные: Габулов, Гилерме, Кутепов, Джикия, Камболов, Ерохин, Жирков, Тарасов, Газинский, Канунников, Полоз, Бухаров.
Теги: Сборная России Сборная Чили
Сегодня, 18:05
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№14 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 18:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шишкин... Смольников... Вдевятером играем


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Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№13 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Почему Шишкин вместо Джикии?
Регистрация: 12.02.2014
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А не сплошное единоборство,- где мяч, там по пять человек с каждой стороны, по игре с венграми.

Сейчас наш футбол и представляет борьбу..и только там мы сможем..
без борьбы ваш зенит занял третье место..духу не хватило
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Состав неплох. Посмотрим.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Corner
Цитата: Blessing
с учетом того, что чилийцы на голову сильней, нашим придется вообще туго.

не факт что в товарняке латиносы будут костьми ложиться, в этом есть наш шанс..

Да всё так, но о каких шансах ты говоришь.
Мне плевать на результат, лишь бы у команды игра прорезалась, мысль. как говориться, рисунок, узнаваемый почерк. А не сплошное единоборство,- где мяч, там по пять человек с каждой стороны, по игре с венграми.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
за Черчесова!
Вы перед своими болелами,Ребзя!
да,блин.Станислава ругал в Раменском..Мы станем полуфиналистами ...
Регистрация: 14.12.2011
№8 Написал: debil (Сегодня, 18:37) #
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Все неправильно .а может так надо ...узнаем после 2 часа
Регистрация: 30.06.2016
№7 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:31) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Blessing
с учетом того, что чилийцы на голову сильней, нашим придется вообще туго.

не факт что в товарняке латиносы будут костьми ложиться, в этом есть наш шанс..
Регистрация: 21.05.2016
№6 Написал: boris-61 Славгород (Сегодня, 18:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
2:2
Регистрация: 13.12.2013
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Головин-Миранчук..помощь атаки реальная,молодость и скорость...Эмоции
ЦЕНТР нужно забрать..2-0...

Совершенно без разницы, кого он поставит. Уверен, что ничего не изменится. А с учетом того, что чилийцы на голову сильней, нашим придется вообще туго.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Головин-Миранчук..помощь атаки реальная,молодость и скорость...Эмоции
ЦЕНТР нужно забрать..2-0...
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
6-3-1 Схема)) ахахаха
Регистрация: 5.09.2012
№2 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:17) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Вот и отлично! Оччень любопытно посмотреть на Миранчук-Головин-Глушаков.. добавить к ним выздоровевшего Зобнина - вот и ядро команды..
Сегодня впереди у нас должно быть повеселее...главное, при этом не проипать тылы..
Регистрация: 21.05.2016
№1 Написал: vlees1 (Сегодня, 18:08) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Странный состав,под любимую схему физрука не подходит
Регистрация: 13.05.2017
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