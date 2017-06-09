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Футболисты сборной России поддержали Зобнина перед матчем с Чили (фото)

Футболисты сборной России вышли на товарищеский матч с Чили в майках в поддержку Романа Зобнина.

Хавбек получил тяжелую травму колена в игре с Венгрией (3:0). Зобнин точно не сыграет на Кубке конфедераций.

Футболисты сборной России поддержали Зобнина перед матчем с Чили (фото)
Теги: Зобнин Сборная Чили Сборная России
Сегодня, 19:08
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