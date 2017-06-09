Португалия разгромила Латвию, Венгрия уступила Андорре

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 в группе В сборная Португалии обыграла Латвию со счетом 3:0.Чемпионат мира-2018Группа BРоналду, 42, 63, Силва, 67Латвия: Ванин, Горкшс, Соловьёв, Максименко, Ягодинскис, Колесов, Лайзанс, Казачок (Варданьян, 71), Клюшкин (Индранс, 61), Икаунекс (Ракельс, 68), ШабалаПортугалия: Патрисиу, Алвеш, Геррейро, Седрик (Семеду, 71), Фонте, Моутинью, Гомеш, Карвалью, Силва (Нани, 80), Роналду, Мартиньш (Куарежма, 58)Предупреждения: Клюшкин, 39, Мартиньш, 55, Лайзанс, 75Ребес, 26Андорра: Гомес, Сан-Никола, Валес, Сола, Льовера, Рубио, Ребес, Алаез, Пужоль (Айала, 90+2), Клементе (Риера, 83), МартинезВенгрия: Гулачи, Ланг (Балог, 56), Винисиус, Беше, Тот, Штибер (Нагу, 21), Джуджак, Надь, Дьюрчо, Кляйнхайслер, ЭппельПредупреждения: Алаез, 28, Пужоль, 29, Сан-Никола, 38, Беше, 45+1, Рубиу, 61Джака, 36, Джака, 59Фарерские острова: Нильсен, Давидсен, Давидсен (Фаеро, 70), Грегерсен, Тор Наес, Ролантссон, Ватнхамар, Беньяминсен, Ханссен (Локин, 66), Ольсен (Йенсен, 61), ЮстинуссенШвейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Мубандже, Джуру, Аканджи, Бехрами, Шакири, Джака, Джемаили (Фройлер, 83), Мехмеди, (Цубер, 62), Сеферович (Дердийок, 78)Предупреждения: Беньяминсен, 41