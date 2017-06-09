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Португалия разгромила Латвию, Венгрия уступила Андорре

В матче отборочного турнира ЧМ-2018 в группе В сборная Португалии обыграла Латвию со счетом 3:0.

Чемпионат мира-2018

Группа B

Латвия - Португалия 0:3

Гол: Роналду, 42, 63, Силва, 67

Латвия: Ванин, Горкшс, Соловьёв, Максименко, Ягодинскис, Колесов, Лайзанс, Казачок (Варданьян, 71), Клюшкин (Индранс, 61), Икаунекс (Ракельс, 68), Шабала

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Геррейро, Седрик (Семеду, 71), Фонте, Моутинью, Гомеш, Карвалью, Силва (Нани, 80), Роналду, Мартиньш (Куарежма, 58)

Предупреждения: Клюшкин, 39, Мартиньш, 55, Лайзанс, 75

Андорра - Венгрия 1:0

Гол: Ребес, 26

Андорра: Гомес, Сан-Никола, Валес, Сола, Льовера, Рубио, Ребес, Алаез, Пужоль (Айала, 90+2), Клементе (Риера, 83), Мартинез

Венгрия: Гулачи, Ланг (Балог, 56), Винисиус, Беше, Тот, Штибер (Нагу, 21), Джуджак, Надь, Дьюрчо, Кляйнхайслер, Эппель

Предупреждения: Алаез, 28, Пужоль, 29, Сан-Никола, 38, Беше, 45+1, Рубиу, 61

Фарерские острова - Швейцария 0:2

Гол: Джака, 36, Джака, 59

Фарерские острова: Нильсен, Давидсен, Давидсен (Фаеро, 70), Грегерсен, Тор Наес, Ролантссон, Ватнхамар, Беньяминсен, Ханссен (Локин, 66), Ольсен (Йенсен, 61), Юстинуссен

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Мубандже, Джуру, Аканджи, Бехрами, Шакири, Джака, Джемаили (Фройлер, 83), Мехмеди, (Цубер, 62), Сеферович (Дердийок, 78)

Предупреждения: Беньяминсен, 41
Теги: Сборная Португалии Сборная Латвии Сборная Венгрии Сборная Андорры
Вчера, 23:44
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