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СМИ: "Локомотив" сделал предложение полузащитнику "Уотфорда"

Полузащитник "Уотфорда" Уче Агбо, выступавший на правах аренды в испанской "Гранаде", подтвердил информацию об интересе со стороны "Локомотива".

"Я в курсе, что "Локомотив" сделал мне предложение, но предсезонку собираюсь начать в "Уотфорде", - сказал 21-летний игрок сборной Нигерии.

По данным Score Nigeria, железнодорожники готовы предоставить Агбо оклад 80 тысяч евро в месяц.

Sports.ru
Теги: Локомотив Уотфорд
Сегодня, 08:26
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 08:34) #
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Опять кочегаров набираете.
Регистрация: 26.08.2010
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