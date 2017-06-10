СМИ: "Локомотив" сделал предложение полузащитнику "Уотфорда"

Полузащитник "Уотфорда" Уче Агбо, выступавший на правах аренды в испанской "Гранаде", подтвердил информацию об интересе со стороны "Локомотива"."Я в курсе, что "Локомотив" сделал мне предложение, но предсезонку собираюсь начать в "Уотфорде", - сказал 21-летний игрок сборной Нигерии.По данным Score Nigeria, железнодорожники готовы предоставить Агбо оклад 80 тысяч евро в месяц.