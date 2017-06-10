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Владимир Гранат: "Ростов" останется в моем сердце, спасибо за все

Между "Ростовом" и "Рубином" достигнута договоренность о трансфере Владимира Граната. Защитник поблагодарил ростовских болельщиков.

"Спасибо "Ростову" за незабываемый сезон. Хочу сказать слова благодарности партнерам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за теплый прием, доверие и поддержку!

Эта команда останется в моем сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за все!", - цитирует Граната официальный сайт ростовчан.
Теги: Гранат Ростов Рубин Трансферы
Сегодня, 10:48
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