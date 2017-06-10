Опрос:

Новости партнеров

Александр Мостовой: Головин и Васин были лучшими в матче против Чили

Эксперт Александр Мостовой прокомментировал выступление футболистов сборной России в контрольном матче со сборной Чили (1:1).

- Вот кто сыграл хорошо, так это Александр Головин. Он был лучшим в составе нашей сборной. Очень мало брака в его действиях. Головин успевал помогать и обороне, и в атаке.

– На ваш взгляд, главный арбитр справедливо отменил гол сборной Чили после подачи углового?

– Нет. Это был чистейший гол. Непонятно, почему рефери принял такое решение. Очень странно.

– Есть ли костяк у этой сборной?

– Станислав Черчесов у руля национальной команды почти год, – говорит Мостовой. – Поэтому, он уже успел выстроить костяк. Было бы странно, если бы этого не было.

– Что вам понравилось?

– Мы, наверное, способны играть с любой сборной. Другое дело, что наши моменты возникали только после ошибок чилийцев. Не могу сказать, что сборная России сама создавала шансы забить. Даже если вспомнить удар через себя Дениса Глушакова. До этого ведь был обрез.

Не забывайте, что команда Черчесова делает ставку на оборону. Вот вам пример: наше выступление на Евро-2016, когда сборная России играла в пять нападающих. И какой был результат?

– Лучшие игроки этого матча?

– Как я говорил, Александр Головин и Виктор Васин, который забил гол после подачи углового и спас команду от поражения, - цитирует Мостового "Советский спорт".
Теги: Мостовой Сборная России Головин
Сегодня, 10:58
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (0)
online

Вот насчет отмены гола точно прав Мостовой. И не отмени судья этот гол неизвестно как закончилась бы игра. А так чилийцы просто забили на игру и стали беречь здоровье. Особенно классно Кудряшов Видаля рубанул в штрафной. Аж тройное сальто тому пришлось делать головой вниз. Чилийцы играли чисто тренировочный матч, а наши рубились как в финале кубка. Истина проявится в официальных играх.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 11:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бла, Мост, ты рухнул. Дебильные комментарии давал - но это - эпик.

Головняк был худшим, даже Смольников не дотянул!


--------------------
Пролетарка! Пролетарий! Вновь бухает Лумумбарий!
Регистрация: 3.06.2017
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:24) #
  • -1
  •  (1)
online

Черчесов вчера на канале Россия24 то же самое сказал, отметив еще и Глушакова.
Регистрация: 25.02.2016
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 11:15) #
  • -3
  •  (5)

Мостовой матч то смотрел? Из-за обреза Головина нам мяч вкатили. А обрезы у него, потому что мяч передерживает и завершать атаки нормальным ударом не умеет.
А Васин в первом тайме на старте, чуть мяч в свои не привез
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 11:02) #
  • +1
  •  (1)
online

Я бы сказал Головин, Васин и Акинфеев. Были бы здоровы Фернандес с Дзагоевым, глядишь, и Чили выиграли бы.
Регистрация: 24.02.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.