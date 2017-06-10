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Александр Мостовой: Головин и Васин были лучшими в матче против Чили
Эксперт Александр Мостовой прокомментировал выступление футболистов сборной России в контрольном матче со сборной Чили (1:1).
- Вот кто сыграл хорошо, так это Александр Головин. Он был лучшим в составе нашей сборной. Очень мало брака в его действиях. Головин успевал помогать и обороне, и в атаке.
– На ваш взгляд, главный арбитр справедливо отменил гол сборной Чили после подачи углового?
– Нет. Это был чистейший гол. Непонятно, почему рефери принял такое решение. Очень странно.
– Есть ли костяк у этой сборной?
– Станислав Черчесов у руля национальной команды почти год, – говорит Мостовой. – Поэтому, он уже успел выстроить костяк. Было бы странно, если бы этого не было.
– Что вам понравилось?
– Мы, наверное, способны играть с любой сборной. Другое дело, что наши моменты возникали только после ошибок чилийцев. Не могу сказать, что сборная России сама создавала шансы забить. Даже если вспомнить удар через себя Дениса Глушакова. До этого ведь был обрез.
Не забывайте, что команда Черчесова делает ставку на оборону. Вот вам пример: наше выступление на Евро-2016, когда сборная России играла в пять нападающих. И какой был результат?
– Лучшие игроки этого матча?
– Как я говорил, Александр Головин и Виктор Васин, который забил гол после подачи углового и спас команду от поражения, - цитирует Мостового "Советский спорт".
- Вот кто сыграл хорошо, так это Александр Головин. Он был лучшим в составе нашей сборной. Очень мало брака в его действиях. Головин успевал помогать и обороне, и в атаке.
– На ваш взгляд, главный арбитр справедливо отменил гол сборной Чили после подачи углового?
– Нет. Это был чистейший гол. Непонятно, почему рефери принял такое решение. Очень странно.
– Есть ли костяк у этой сборной?
– Станислав Черчесов у руля национальной команды почти год, – говорит Мостовой. – Поэтому, он уже успел выстроить костяк. Было бы странно, если бы этого не было.
– Что вам понравилось?
– Мы, наверное, способны играть с любой сборной. Другое дело, что наши моменты возникали только после ошибок чилийцев. Не могу сказать, что сборная России сама создавала шансы забить. Даже если вспомнить удар через себя Дениса Глушакова. До этого ведь был обрез.
Не забывайте, что команда Черчесова делает ставку на оборону. Вот вам пример: наше выступление на Евро-2016, когда сборная России играла в пять нападающих. И какой был результат?
– Лучшие игроки этого матча?
– Как я говорил, Александр Головин и Виктор Васин, который забил гол после подачи углового и спас команду от поражения, - цитирует Мостового "Советский спорт".
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