Курбан Бердыев взял Владимира Дядюна на сбор "Рубина"

Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн, который не тренировался с основным составом казанцев при Хави Грасии, полетел на первый сбор команды в Австрию. Такое решение принял новый наставник Курбан Бердыев.В последний раз Дядюн выходил на поле 18 июля 2015 года, когда командой руководил Валерий Чалый.