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Курбан Бердыев взял Владимира Дядюна на сбор "Рубина"

Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн, который не тренировался с основным составом казанцев при Хави Грасии, полетел на первый сбор команды в Австрию. Такое решение принял новый наставник Курбан Бердыев.

В последний раз Дядюн выходил на поле 18 июля 2015 года, когда командой руководил Валерий Чалый.

СЭ
Теги: Дядюн Рубин
Сегодня, 11:23
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№1 Написал: bassexus Абакан, Хакасия (Сегодня, 11:27) #
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Регистрация: 24.02.2009
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