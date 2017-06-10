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00:25
Агент: Зоран Тошич останется в ЦСКА (2)
Агент: Зоран Тошич останется в ЦСКА (2)
Вчера 23:48
Квинси Промес помог Голландии разгромить Люксембург, Белоруссия выиграла у Болгарии (13)
Квинси Промес помог Голландии разгромить Люксембург, Белоруссия выиграла у Болгарии (13)
Вчера 23:47
Бельгия одержала победу над Эстонией
Бельгия одержала победу над Эстонией
Вчера 23:28
Александр Жуков: сборная России выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира (2)
Александр Жуков: сборная России выглядела достойно на фоне одной из сильнейших сборных мира (2)
Вчера 23:20
Хуан Антонио Пицци: в защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра
Хуан Антонио Пицци: в защите сборная России играет сильно, создаёт мало пространства для манёвра
Вчера 22:45
Андрей Червиченко: у сборной России нет своих Санчесов и Видалей? Да у нас и Босежуров нет (9)
Андрей Червиченко: у сборной России нет своих Санчесов и Видалей? Да у нас и Босежуров нет (9)
Вчера 22:42
Валерий Рейнгольд: Я получил удовольствие от матча (6)
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Федор Кудряшов: через два-три дня буду в порядке
Федор Кудряшов: через два-три дня буду в порядке
Вчера 22:09
Виталий Мутко: кто будет на футбол ходить, если матч "Спартак" - ЦСКА ставят на декабрь? (18)
Виталий Мутко: кто будет на футбол ходить, если матч "Спартак" - ЦСКА ставят на декабрь? (18)
Вчера 22:00
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (12)
Станислав Черчесов продолжит тренировать сборную вне зависимости от итогов Кубка конфедераций (12)
Курбан Бердыев взял Владимира Дядюна на сбор "Рубина"
Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн, который не тренировался с основным составом казанцев при Хави Грасии, полетел на первый сбор команды в Австрию. Такое решение принял новый наставник Курбан Бердыев.
В последний раз Дядюн выходил на поле 18 июля 2015 года, когда командой руководил Валерий Чалый.
СЭ
В последний раз Дядюн выходил на поле 18 июля 2015 года, когда командой руководил Валерий Чалый.
СЭ
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