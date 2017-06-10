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Уго Льорис: полностью признаю свою ошибку

Голкипер сборной Франции Уго Льорис, пропустивший гол от команды Швеции с центра поля на последней минуте отборочного матча к ЧМ-2018 года, взял на себя вину за ошибку, которая привела к поражению его команды.

"Матч шел к ничьей, но, к сожалению, произошел судьбоносный момент в последние секунды встречи. Я несу ответственность и полностью признаю свою ошибку. Известно, что для вратаря малейшая ошибка может привести к голу, и это случилось.

В раздевалке было большое разочарование, все молчали. Потому что так досадно закончить матч - это больно", - цитирует Льориса "Р-Спорт".
Теги: Льорис Сборная Франции
Сегодня, 12:32
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№1 Написал: подозрительный тип (Сегодня, 13:20) #
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Луческу бы сказал:в этом голе виновато поле,мяч,судьи и Спартак...
Регистрация: 18.08.2011
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