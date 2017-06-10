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Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"

Полузащитник "Ромы" Раджа Найнгголан согласился подписать новый контракт с клубом, сообщает Gazzetta Dello Sport.

Новое соглашение с римлянами будет действовать до лета 2021 года, а футболист будет получать 4 миллиона евро за сезон.
Теги: Наингголан Рома
Сегодня, 22:28
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