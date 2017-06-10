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19:28
Валерий Карпин женился (фото) (21)
Валерий Карпин женился (фото) (21)
Раджа Найнгголан продлит контракт с "Ромой"
Полузащитник "Ромы" Раджа Найнгголан согласился подписать новый контракт с клубом, сообщает Gazzetta Dello Sport.
Новое соглашение с римлянами будет действовать до лета 2021 года, а футболист будет получать 4 миллиона евро за сезон.
Новое соглашение с римлянами будет действовать до лета 2021 года, а футболист будет получать 4 миллиона евро за сезон.
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